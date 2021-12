Lokalredakteur Paul Nöllke über die Stadtgestaltungskommission.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen neuen Pullover kaufen. Aber Sie müssen sich dafür mit 26 Leuten abstimmen. Bestimmte Pullover sind manchen zu bunt, andere sind gewissen Leuten zu teuer. Am Ende gehen Sie also mit dem unscheinbarsten grauen Pulli nach Hause - keiner mag diesen Pullover wirklich, aber niemand hasst ihn.

So geht es oft mit Neubauten in München. Von der Kommission für Stadtgestaltung werden am Ende die langweiligsten und unscheinbarsten Entwürfe durchgewunken - Kompromisse zerstören die Kreativität. Doch München hat mehr verdient als diese Mittelmaß-Architektur. Es wird Zeit, die Kommission zu reformieren.