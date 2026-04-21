Ab sofort gibt es jeden Donnerstag Gemüse, Obst, Hendl und mehr am Freihamer Mahatma-Gandhi-Platz

Das sind gute Nachrichten für Münchens größtes Neubauviertel Freiham im Westen der Stadt. Ab sofort gibt es einen Wochenmarkt mit frischen Lebensmitteln und regionalen Produkten auf dem Mahatma-Gandhi-Platz (im Stadtteilzentrum nahe der S-Bahnstation Freiham).

Jeden Donnerstag von 13-18 Uhr sind dort zunächst sechs Marktstandl anzutreffen: Am Käse-Stand gibt es Spezialitäten vom Allgäuer Eigenproduzenten Hofer.

Süß- und Wildfisch liefert Fisch Schmidt. Am Stand der Metzgerei Wimberger kann man Fleisch und Wurstwaren aus Niederbayern kaufen. Obst, Gemüse und Südfrüchte bietet der Händler Morina an und das Standl der Albert-Link-Hütte bringt Backwaren vom Spitzingsee mit. Wer ein heißes Brathendl oder eine Haxn essen will, wird an Wagen von Hertel-Hähnchen fündig.

Markt als neuer Treffpunkt

Der neue Markt soll nicht nur die Nahversorgung stärken, sondern auch zu einem neuen Treffpunkt für die Nachbarschaft werden. In Freiham sollen einmal 25.000 Bewohnerinnen und Bewohner leben und 15.000 Menschen arbeiten, wenn in einigen Jahren alles fertig bebaut ist. „Mit dem neuen Wochenmarkt wird Freiham um einen weiteren Anlaufpunkt bereichert, der Einkauf, Begegnung und Lebensqualität miteinander verbindet“, sagt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD).

Eröffnungsfest am 30. April

Der erste Markttag hat vergangenen Donnerstag (16.4.) stattgefunden, als kleiner Testlauf zum Start. Eine offizielle Eröffnungsfeier soll am 30. April steigen, mit Ansprachen von Verena Dietl und Sebastian Kriesel (CSU), dem Chef des örtlichen Bezirksausschusses Aubing-Lochhausen-Langwied. Insgesamt gibt es über 40 Wochenmärkte im Münchner Stadtgebiet, von Fürstenried bis Moosach und von Trudering bis Aubing.