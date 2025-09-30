München-Halt entfällt: Nächtliche Arbeiten stören Zugverkehr im Oktober

Bauarbeiten sorgen für Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen München, Rosenheim und Salzburg. Welche Verbindungen im Oktober nachts ausfallen und wann mit Planänderungen zu rechnen ist.

Einzelne Verbindungen im Netz Chiemgau-Inntal fahren vom 7. bis 9. Oktober den Halt München-Ost nicht an. (Symbolbild)

Wegen Bauarbeiten kommt es in mehreren Nächten im Oktober auf Zugstrecken zwischen München, Rosenheim und dem österreichischen Salzburg/Kufstein zu Fahrplanabweichungen. Zudem halten Züge an einigen Bahnhöfen nicht.

München-Ost wird nicht angefahren, weitere Planänderungen möglich

Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilte, fahren vom 7. bis 9. Oktober einzelne Verbindungen im Netz Chiemgau-Inntal den Halt München-Ost nicht an. Überdies müssen Fahrgäste mit weiteren Planänderungen rechnen.

In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober kommt es zudem bei einer Verbindung nachts zum Ausfall des Streckenabschnitts Traunstein – Salzburg Hauptbahnhof. Die DB InfraGO AG führt die Bauarbeiten jeweils nachts durch.