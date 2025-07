Der AZ-Stadtspaziergänger verwöhnt uns heute mit einem Streifzug, den er so betitelt: fotografische Amuse Gueules – auf gut deutsch Appetithäppchen, die Lust machen, die Stadt zu entdecken. Und das gerne auch mal im Abendlicht.

21. Juli 2025 - 08:06 Uhr

In aller Herrgottsfrüh hatte es schon ein heftiges Sommergewitter gegeben, aber danach kam langsam die Sonne wieder durch und es wurde doch noch ein schöner Sommertag und ein wunderschöner Abend. Ich hatte gar nicht vor, viel zu fotografieren, aber erstens kommts anders, zweitens als man denkt.

Ich blieb also am Glasbrunnen am Weißenburger Platz hängen. Die tiefe Sonne brachte die Wassertropfen zum Glühen und eine entsprechend längere Belichtungszeit brachte sie auch zum Fließen. Am Rosenheimer Berg leuchtete plötzlich ein dunkles Dach. Die Lösung: Die Sonne, die schon hinter dem Dach verschwunden war, schien zum einen Dachfenster hinein – und zum anderen hinaus.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Für München-Entdecker: Kunst im Abendlicht

Unten, an der Mauer entlang des Biergartens der Muffathalle, eine bunte Maske, ein Graffiti, welches durch die Sonnenflecken, die durch die Bäume auf die Mauer flitterten, noch verstärkt wurde. Am Isarstrand lagen viele Sonnenhungrige in der Abendsonne. Eine Boom-Box arbeitete sich durch die Playlist.

Vor wenigen Jahrzehnten schleppte man noch schwere Ghettoblaster mit Kassettenbetrieb hierher, und davor, wir erinnern uns, saß irgendwie immer irgendwo ein Typ mit Gitarre und sang "Wish you where here." Die mächtige Lukaskirche, eine schwarze Silhouette mit der untergehenden Sonne.

Ein Spaziergang voller Überraschungen

Lichtstreifen leuchteten auf dem Wasser am Wehr unter der Maximiliansbrücke. Durch die hohen Bäume auf der anderen Isarseite war die Sonne schon fast verschwunden. Erst Richtung Friedensengel kam sie wieder zum Vorschein. So kann man auf dem Weg mehrere, wenn auch keine echten Sonnenuntergänge erleben.

Der Brunnen am Friedensengel rauschte, die sonst so hohe Wassersäule, eher ein verkümmertes Säulchen. Oben am Friedensengel wird später offenbar eine Party steigen. Eine Band baute ihr Equipment auf. Bunte Rikschas standen da und es waren schon viele Menschen vor Ort. Ein etwas anderer Spaziergang als sonst, einfach ein langer Spaziergang mit kleinen Foto-Appetithäppchen, sozusagen ein kleines Amuse Gueule aus der Kamera.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller