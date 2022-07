München: Fahrplanänderungen auf der Flughafen-Linie S8

Die Oberleitungen der Strecke der S8 zum Flughafen müssen erneuert werden. Es gibt Schienenersatzverkehr und einen anderen Takt.

München – Bis Anfang des nächsten Jahres gilt bei der Flughafenlinie S8 ein geänderter Fahrplan. Das teilte die Bahn gestern mit. Der Grund: Die Bahn erneuert die Oberleitungen zwischen Johanneskirchen und Daglfing.

S-Bahn-Linie S8: Oberleitungsmasten sind zu alt

Die ältesten Masten der Anlage sind mittlerweile viele Jahrzehnte alt und werden daher komplett erneuert. Dazu werden auf vier Kilometern Betonfundamente gegossen, rund 150 neue Masten aufgestellt und neuer Fahrdraht gespannt.

An den kommenden drei Wochenenden fährt die Flughafen-S-Bahn nur alle 40 Minuten. Im September wird es an bis zum 17. am Wochenende nur Schienenersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Ismaning geben.