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München: Fahrerflucht nach Unfall mit Fahrrad – Radlerin (63) verletzt

Nach einem Unfall in Ramersdorf begeht die mutmaßliche Verursacherin zunächst Fahrerflucht. Einige Zeit später plagt sie wohl das schlechte Gewissen.
André Wagner |
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Eine Fahrradfahrerin wird auf dem Innsbrucker Ring von einem Pkw angefahren, die Fahrerin beging anschließend Fahrerflucht. (Symbolbild)
Eine Fahrradfahrerin wird auf dem Innsbrucker Ring von einem Pkw angefahren, die Fahrerin beging anschließend Fahrerflucht. (Symbolbild) © IMAGO/Daniel Scharinger

Eine 31-jährige Polin war am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, mit ihrem BMW auf dem Innsbrucker Ring unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchseeoner Straße will die 31-Jährige weiter auf dem Ring bleiben.

In diesem Moment war eine 63-jährige Deutsche aus dem Landkreis Ebersberg auf ihrem Fahrrad auf der Kirchseeoner Straße Richtung Hechtseestraße unterwegs. An der Kreuzung zum Innsbrucker Ring will sie diesen mit ihrem Rad überqueren.

BMW-Fahrerin fährt Radlerin um und begeht dann Fahrerflucht

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei missachtete die BMW-Fahrerin die rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich hinein, wo sie mit der Radfahrerin zusammenstieß. Die zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste später in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anstatt anzuhalten, auszusteigen und sich nach dem Wohlbefinden der 63-Jährigen zu erkundigen, beging die 31-Jährige Fahrerflucht.

Schlechtes Gewissen? Unfallverursacherin meldet sich bei der Polizei

Nach einiger Zeit schien die BMW-Fahrerin wohl das schlechte Gewissen geplagt zu haben, denn rund zwei Stunden nach dem Unfall meldete sich die 31-Jährige aus freien Stücken bei der Polizei.

Die ermittelt nun gegen die Polin wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Da die 31-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde sie erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags wieder entlassen.

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