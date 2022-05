München: Ein neues Ökobürohaus am Hauptbahnhof

Das Holz-Hybrid-Bürohaus soll eine gegliederte Fassade, einen Dachgarten und Photovoltaik erhalten: Das innovative Projekt entsteht an der Ecke Goethestraße 11/ Schwanthalerstraße 36.

Vor dem Abriss: Graffitti an der Fassade während der Zwischennutzung.

So soll sich das luftige Bürohaus in das Bahnhofsviertel fügen.

Eine unregelmäßig gegliederte und begrünte Fassade: Damit will das nachhaltige Bürogebäude punkten.

München - Das eine Hotel heißt "Cristal", das andere "Dolomit": Beide werden abgerissen, um an der Ecke Goethestraße 11/Schwanthalerstraße 36 das Bahnhofsviertel ökologisch aufzuwerten.

"Grün, nachhaltig, energieeffizient" - so wird es beworben: Das neue Holz-Bürogebäude mit Betonkern, das an dieser Stelle errichtet werden soll. Die hellen Räume hinter der gegliederten und begrünten Fassade sollen einmal bis zu 1.000 Arbeitsplätze bieten.

München: Grundstück am Bahnhof kostet 185 Millionen Euro

2021 hat der Investmentanbieter Axa IM Alts diese Münchner Ecke für 185 Millionen Euro von der Mondis Immobilien GmbH gekauft. Gemeinsam mit dem Münchner Projektentwickler Accumulata soll ein Holz-Hybrid-Bürogebäude mit 14.400 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Im Erdgeschoss soll übrigens eine Nutzung für verschiedene Zielgruppen stattfinden: Die Erbauer nennen das "soziale Nachhaltigkeit". Der Bezug des innovativen Bürohauses ist für 2025 geplant.

Innenhof und Dach bepflanzt

Die Architektur, entworfen vom Pariser Büro Wilmotte & Associes, sieht eine freundliche und unregelmäßig gegliederte begrünte Fassade im Bahnhofsviertel vor. Innenhof und Dach werden ebenfalls bepflanzt.

Eine Photovoltaikanlage an der Dachfassade soll auch für grünen Strom sorgen. Die Bauherren sind eine Selbstverpflichtung eingegangen, Gebäude "für die Bedürfnisse von morgen" zu errichten, die der Gesellschaft nutzen: An der Goethestraße sollen die verbauten Materialien wiederverwendbar sein. In Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden die höchsten Standards angestrebt.