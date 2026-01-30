Ob U-Bahn, Tram oder Bus: So viel Geld verdient man in München als Berufseinsteiger bei der MVG.

Eine U-Bahn der MVG in München. Wie viel verdient ein Fahrer?

Was verdienen U-Bahn-, Tram- und Busfahrer in München? Das haben die Münchner Stadtwerke, zu denen die MVG gehört, auf ihrer Webseite detailliert aufgeschlüsselt.

Als Fahrer für alle drei Verkehrsmittel wird man nach dem gültigen Tarifvertrag TV-N bezahlt. Während der Qualifizierung erhält ein Fahrer ein Grundgehalt von 2995,30 Euro, dazu kommt noch die Münchenzulage von 270 Euro. Brutto sind das circa 3265.30 Euro. Im Fahrdienst kommen da noch eine Schichtzulage von 240,97 Euro und weitere Zulagen von etwa 170 Euro obendrauf. Insgesamt sind es dann brutto etwa 3676,27 Euro.

Wie viel verdient ein Tramfahrer in München? © IMAGO/Wolfgang Maria Weber (www.imago-images.de)

Nach zwei Jahren steigt das Bruttogehalt laut MVG auf etwa 3785,58 Euro. Mitarbeiter haben bei einer Vollzeitbeschäftigung 30 Urlaubstage im Jahr und bekommen eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung der BVK-Zusatzversorgungskasse. Sie dürfen außerdem kostenfrei mit allen MVG-Verkehrsmitteln fahren, Kinder dürfen sie kostenfrei mitnehmen. Ein Ehepartner erhält eine vergünstigte Streifenkarte.

Wie viel verdient in München ein Busfahrer? © Wolfgang Wellige/MVG

Wie sich das Gehalt dann weiterentwickelt, hängt laut MVG-Sprecher Maximilian Kaltner von verschiedenen Faktoren ab. Man biete Fort- und Weiterbildungen an für interne Entwicklungsmöglichkeiten, die sich auf das Gehalt auswirken können. „Es gibt daneben auch eine Vielzahl von Teilzeitmodellen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen“, so Kaltner.