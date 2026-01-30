AZ-Plus

Das verdient man als Fahrer bei der MVG

Ob U-Bahn, Tram oder Bus: So viel Geld verdient man in München als Berufseinsteiger bei der MVG.
Eine U-Bahn der MVG in München. Wie viel verdient ein Fahrer?
Eine U-Bahn der MVG in München. Wie viel verdient ein Fahrer?

Was verdienen U-Bahn-, Tram- und Busfahrer in München? Das haben die Münchner Stadtwerke, zu denen die MVG gehört, auf ihrer Webseite detailliert aufgeschlüsselt.

Als Fahrer für alle drei Verkehrsmittel wird man nach dem gültigen Tarifvertrag TV-N bezahlt. Während der Qualifizierung erhält ein Fahrer ein Grundgehalt von 2995,30 Euro, dazu kommt noch die Münchenzulage von 270 Euro. Brutto sind das circa 3265.30 Euro. Im Fahrdienst kommen da noch eine Schichtzulage von 240,97 Euro und weitere Zulagen von etwa 170 Euro obendrauf. Insgesamt sind es dann brutto etwa 3676,27 Euro.

Wie viel verdient ein Tramfahrer in München?
Wie viel verdient ein Tramfahrer in München?

Nach zwei Jahren steigt das Bruttogehalt laut MVG auf etwa 3785,58 Euro. Mitarbeiter haben bei einer Vollzeitbeschäftigung 30 Urlaubstage im Jahr und bekommen eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung der BVK-Zusatzversorgungskasse. Sie dürfen außerdem kostenfrei mit allen MVG-Verkehrsmitteln fahren, Kinder dürfen sie kostenfrei mitnehmen. Ein Ehepartner erhält eine vergünstigte Streifenkarte.

Wie viel verdient in München ein Busfahrer?
Wie viel verdient in München ein Busfahrer?

Wie sich das Gehalt dann weiterentwickelt, hängt laut MVG-Sprecher Maximilian Kaltner von verschiedenen Faktoren ab. Man biete Fort- und Weiterbildungen an für interne Entwicklungsmöglichkeiten, die sich auf das Gehalt auswirken können. „Es gibt daneben auch eine Vielzahl von Teilzeitmodellen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen“, so Kaltner.

Phase Grundgehalt (brutto) Münchenzulage (brutto) Schichtzulage (brutto) Weitere Zulagen (brutto) Brutto gesamt (ca.) Hinweis
Qualifizierung 2.995,30 € 270,00 € 3.265,30 € Bezahlung nach TV-N (gültiger Tarifvertrag)
Fahrdienst (Einstieg) 2.995,30 € 270,00 € 240,97 € ca. 170,00 € 3.676,27 € Zusätzlich zu Grundgehalt + Münchenzulage kommen Zulagen
Nach 2 Jahren (laut MVG) 3.785,58 € MVG-Angabe zum Bruttogehalt nach zwei Jahren
  • Bayern69 am 28.01.2026 12:19 Uhr / Bewertung:

    Das Gehalt ist schon mager. Die Tätigkeit ist sicher anstrengend, auch im Hinblick auf den Schichtdienst. Aus dem Bauch heraus sollte das Einstiegsgehalt mindestens EUR 5.000,00 betragen - auch im Hinblick auf das teure München.

    Antwort auf Kommentar von Bayern69

    Wenn man die ganzen Sozialabgaben weg rechnet, bleibt netto nicht soviel übrig. Dazu kommt noch die Verantwortung, die dese Menschen haben.

