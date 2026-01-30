Das verdient man als Fahrer bei der MVG
Was verdienen U-Bahn-, Tram- und Busfahrer in München? Das haben die Münchner Stadtwerke, zu denen die MVG gehört, auf ihrer Webseite detailliert aufgeschlüsselt.
Als Fahrer für alle drei Verkehrsmittel wird man nach dem gültigen Tarifvertrag TV-N bezahlt. Während der Qualifizierung erhält ein Fahrer ein Grundgehalt von 2995,30 Euro, dazu kommt noch die Münchenzulage von 270 Euro. Brutto sind das circa 3265.30 Euro. Im Fahrdienst kommen da noch eine Schichtzulage von 240,97 Euro und weitere Zulagen von etwa 170 Euro obendrauf. Insgesamt sind es dann brutto etwa 3676,27 Euro.
Nach zwei Jahren steigt das Bruttogehalt laut MVG auf etwa 3785,58 Euro. Mitarbeiter haben bei einer Vollzeitbeschäftigung 30 Urlaubstage im Jahr und bekommen eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung der BVK-Zusatzversorgungskasse. Sie dürfen außerdem kostenfrei mit allen MVG-Verkehrsmitteln fahren, Kinder dürfen sie kostenfrei mitnehmen. Ein Ehepartner erhält eine vergünstigte Streifenkarte.
Wie sich das Gehalt dann weiterentwickelt, hängt laut MVG-Sprecher Maximilian Kaltner von verschiedenen Faktoren ab. Man biete Fort- und Weiterbildungen an für interne Entwicklungsmöglichkeiten, die sich auf das Gehalt auswirken können. „Es gibt daneben auch eine Vielzahl von Teilzeitmodellen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen“, so Kaltner.
|Phase
|Grundgehalt (brutto)
|Münchenzulage (brutto)
|Schichtzulage (brutto)
|Weitere Zulagen (brutto)
|Brutto gesamt (ca.)
|Hinweis
|Qualifizierung
|2.995,30 €
|270,00 €
|–
|–
|3.265,30 €
|Bezahlung nach TV-N (gültiger Tarifvertrag)
|Fahrdienst (Einstieg)
|2.995,30 €
|270,00 €
|240,97 €
|ca. 170,00 €
|3.676,27 €
|Zusätzlich zu Grundgehalt + Münchenzulage kommen Zulagen
|Nach 2 Jahren (laut MVG)
|–
|–
|–
|–
|3.785,58 €
|MVG-Angabe zum Bruttogehalt nach zwei Jahren
