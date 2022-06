München: Das Erzbistum sucht Nachwuchssänger

Die Buben und Mädchen gestalten die Gottesdienste im Liebfrauendom mit.

In der Frauenkirche werden die neuen Nachwuchssänger dann singen.

München - Ihre Tochter, Ihr Sohn oder eines Ihrer Enkelkinder singt gerne? Die Münchner Domsingschule sucht Nachwuchs! Kinder ab dem Grundschulalter bekommen hier eine Gesangsausbildung und untermalen musikalisch die Gottesdienste im Liebfrauendom.

Infoveranstaltung am 25. Juni

Interessierte können zu einem Infonachmittag vorbeikommen. Dieser findet am Samstag, 25. Juni von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Albertinum (Westendstraße 300, am Westpark, in der Nähe des Eingangs zum Rosengarten).

Kinder studieren an diesem Nachmittag ein erstes Lied ein, Eltern können sich währenddessen über die Domsingschule informieren.