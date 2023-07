München: CSU will Silvester-Lasershow und Winterbeleuchtung für knapp eine Million Euro

Die CSU/FW-Fraktion im Stadtrat möchte dauerhaft eine Silvester-Lasershow sowie Winterbeleuchtung in der Münchner Innenstadt. Kostenpunkt: fast eine Million Euro.

Eine Lichtershow in Landshut – so könnte nächstes Jahr auch der Münchner Stadthimmel zu Silvester erstrahlen.

München - Seit 2019 wird in München zu Silvester nur noch eingeschränkt geböllert. Zum vergangenen Jahreswechsel war Feuerwerk in der Innenstadt dann sogar komplett tabu. Die Fraktion der CSU und Freien Wähler im Münchner Stadtrat hat nun eine Idee, wie es beim kommenden Silvester dennoch ein Spektakel am Himmel geben könnte. Sie fordert in einem Antrag eine zentrale Laser- und LED-Show zum Jahreswechsel 2024/25.

Ebenfalls Teil des Antrags, um die Innenstadt für Touristen während der Wintermonate attraktiv zu machen: Eine dauerhafte Beleuchtung im Winter.

Antrag im Münchner Stadtrat: knapp eine Million Euro für Licht

Um das zu ermöglichen, fordert die Fraktion eine neue Vollzeitkraft und ein Budget von 950.000 Euro pro Jahr. Begründet wird diese Investition damit, dass die Winterbeleuchtung dazu diene, auch Besucherinnen und Besucher von außerhalb Münchens anzulocken, die dann wiederum Geld in der Stadt ausgeben würden. Außerdem solle man auch bei "knappen Kassen" nicht auf den vorweihnachtlichen Lichterglanz verzichten, heißt es in dem Antrag der Fraktion.

Münchner Weihnachtsbeleuchtung: Wer profitiert davon?

Insgesamt solle die Aktion einen lange gehegten Wunsch der Tourismusbranche im Blick haben, für die Zeit nach Weihnachten besondere Reiseanreize zu schaffen.

Vor allem die dadurch geschaffene ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit müsse dabei im Fokus stehen. Somit schaffe man dann die Voraussetzungen für das Verwenden solcher Technik auch zu anderen Anlässen, heißt es.

Lasershow – eine Alternative zum klassischen Feuerwerk?

Feuerwerk im Bereich der Innenstadt wird mit ziemlicher Sicherheit auch in den kommenden Jahren aus Sicherheits- und auch immer mehr auch aus Umweltgründen verboten bleiben.

Geht es nach der CSU, könnte eine zentral organisierte Lasershow auch für die Münchner eine Alternative darstellen und somit mehr sein, als nur ein "Touristenmagnet". Wie die genaue Umsetzung aussehen soll, ist aktuell aber noch nicht klar.