München: Cabrio geht in Flammen auf

Als der Besitzer sein Fahrzeug in der Garage in München-Allach starten will, fängt der Wagen plötzlich Feuer. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle, kann das Cabrio aber nicht retten. Was über die Brandursache bisher bekannt ist.

Alles ging blitzschnell: Als der 65-Jährige aus Allach sein Cabrio in der Garage in der Karl-Schmolz-Straße am Freitagmittag starten wollte, stieg aus dem Motorraum plötzlich Qualm auf, dann schlugen Flammen unter der Haube hervor.

Der Mann versuchte noch vergeblich, den Wagen selbst zu löschen. Das misslang. Er zog sich bei dem Löschversuch laut Feuerwehr leichte Verletzungen zu. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr München setzten zwei Hohlstrahlrohre zur Brandbekämpfung ein. Eine Ausbreitung des Feuers konnte erfolgreich verhindert werden, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Auto und Garage schwer beschädigt

Um das Fahrzeug vollständig ablöschen zu können, wurde es aus der Garage gezogen. Der verletzte 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert. Das Cabrio und die Garage wurden durch die Flammen stark beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag. Brandfahnder der Kripo ermitteln. Ein technischer Defekt am Wagen wird nicht ausgeschlossen.