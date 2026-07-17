Mit 1,2 Promille verursacht eine 29-jährige VW-Fahrerin am Mittleren Ring einen internationalen Blechschaden: Mehrere Luxuswagen krachen zusammen, Tunnel stauen sich kilometerweit – und ein mysteriöser Beifahrer verschwindet spurlos vom Unfallort.

Chaos am Mittleren Ring. Obwohl der Unfall spät am Abend passierte, kam es zu enormem Rückstau.

Eine betrunkene Münchnerin hat am späten Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr für Chaos am Mittleren Ring gesorgt. Die 29-Jährige war auf der Brudermühlstraße auf Höhe der Esswurmstraße Richtung Westen unterwegs und ist mit ihrem VW Polo in den Gegenverkehr geraten. Dort standen drei Pkw.

Sie kollidierte mit einem Jaguar XF eines Österreichers, einem Seat Leon eines rumänischen Münchners sowie einem E-Klasse-Mercedes, an dessen Steuer ein 44-Jähriger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten saß.

Oberirdischer Unfall führt auch unterirdisch zu Chaos

Die 29-Jährige stammt aus Russland. Zwei der Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren. Bei einem der Autos war sogar die Vorderachse stark beschädigt.

Obwohl die Polizei schnell vor Ort war und Rettungskräfte alle Personen versorgten sowie aufräumten, kam es zu teils chaotischen Verhältnissen, oberirdisch sowie unterirdisch und entlang des Mittleren Rings.

Blutentnahme angeordnet: Die Frau hatte 1,2 Promille im Atem

Die Unfallstelle musste eine Stunde lang komplett gesperrt werden. Noch dazu sind der Luise-Kiesselbach-Tunnel einseitig durchgehend sowie der Brudermühltunnel nachts gesperrt. Es kam daher trotz der späten Stunde zu langem Rückstau in beide Richtungen.

Ein Atemalkoholtest bei der Russin ergab 1,2 Promille. Der Münchner aus Rumänien (29) musste in einer Klinik weiterbehandelt werden. Bei zwei der insgesamt vier Fahrzeuge kann man wohl von einem Totalschaden ausgehen. Sie wurden abgeschleppt.

Skurril: Die junge Russin hatte laut Polizei einen Beifahrer an Bord, der dann vor Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte verschwand. Die Polizei ermittelt. Der Führerschein der Russin wurde vorerst beschlagnahmt.