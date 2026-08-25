München Beats: 30 Jahre Kunstpark Ost - eine Fotoreportage

Der Münchner Fotograf Volker Derlath zeigt Fotos aus dem KPO, dessen Geschichte auch in der ZDF-Serie „München Beats“ erzählt wird

Das Versprechen von großer Freiheit: Der legendäre Eingang zum Kunstpark Ost bei einem der Partyzone-Events die sich über 30 Areas und alle Clubs erstreckten.

Volker Derlath 13 Das Versprechen von großer Freiheit: Der legendäre Eingang zum Kunstpark Ost bei einem der Partyzone-Events die sich über 30 Areas und alle Clubs erstreckten.

Im Kunstpark Ost beginnt die Freiheit. Das galt für viele Junge und Junggebliebene vor genau 30 Jahren - am 13. September 1996 öffnete das Gelände und wurde eine der größten europäischen Partyzonen.

Das ZDF will dieses Gefühl in der Serie "München Beats“ einfangen. Die 17-jährige Linda Bierwirth (Jule Hermann) hat genug vom heimischen Bauernhof und wagt den Schritt nach München, hinein in eine bunte Welt aus Musik, Selbstverwirklichung und Entgrenzung. Ziel der Macher war es, das Lebensgefühl der Zeit zu transportieren. Viele der Beteiligten kennen Europas ehemals größtes Partyareal noch aus der eigenen "Sturm und Drang“- Phase. Auch einige Rollen sind an reale Personen angelehnt, Alt-Oberbürgermeister Christian Ude darf sogar kurz mitspielen, hat aber - im Gegensatz zu damals - keine Sprechrolle.

Ihn, Kunstpark-Macher Wolfgang Nöth, aber vor allem das Lebensgefühl auf diesem Areal der Experimente hat der Fotograf Volker Derlath damals eingefangen, als die Dauerparty südlich des Ostbahnhofs nicht zu stoppen schien. Derlath ist seit über 40 Jahren in München unterwegs und interessiert sich besonders für die Nachtseiten der Stadt, das Abseitige, oft auch Melancholische, die Backstreet-Tristesse. Auch in der großen Zeit des Kunstparks Ost war er mit seiner Kamera in dieser "Stadt in der Stadt“ auf der Jagd, wie diese Seite zeigt.