München als Heimatflughafen: Lufthansa bekommt erstes neues Super-Flugzeug 

Mit einer Begrüßungsrunde am Terminal 2 hat der neue Langstrecken-Airbus des Kranichs am Mittwoch seine Heimatbasis erreicht. Ab 3. Dezember hebt die "Deutschland" mit 300 Plätzen und Starlink-WLAN mit Passagieren ab.

Ein Wassersalut für die 700. Airbus-Maschine, die der Hersteller an die Lufthansa-Gruppe ausgeliefert hat.

Am Mittwochnachmittag ist das neue Flaggschiff der Lufthansa auf seinem Heimatflughafen München gelandet. Wie die Fluggesellschaft berichtet, setzte der erste Airbus A350-1000 um 15.37 Uhr als Sonderflug LH9901 aus Toulouse auf der nördlichen Landebahn auf, zahlreiche Schaulustige empfingen die Maschine.

Nach einer Begrüßungsrunde entlang des Terminals 2 rollte sie mit der Kennung D-AIFA und dem Taufnamen "Deutschland" zur Technikhalle. Mit ihrer Sonderlackierung zum 100. Geburtstag der Lufthansa macht sie die Jubiläumsflotte komplett.

Laut Airbus ist die Maschine zugleich das 700. Flugzeug, das der Hersteller an die Lufthansa Group ausgeliefert hat. Nach Angaben der Airline hat der Konzern insgesamt 15 Exemplare dieses Typs bestellt, die bis 2030 kommen sollen. Die ersten zehn werden in München stationiert.

Reiseziele sind Shanghai, Singapur und Tokio

Mit 73,80 Metern ist der A350-1000 sieben Meter länger als der kleinere A350-900. In der neuen Allegris-Kabine haben 300 Fluggäste Platz, bis zu vier in der First Class, 49 in der Business Class, 35 in der Premium Economy und 212 in der Economy. Als erstes Langstreckenflugzeug des Konzerns bietet die “Deutschland” außerdem WLAN über das Satellitennetz Starlink.

Bis zum Erstflug bereitet die Lufthansa die Maschine in München auf den Linienbetrieb vor. Am 3. Dezember startet sie dann vom Erdinger Moos nach Tokio-Haneda, in den Wochen danach sollen Shanghai und Singapur folgen, im Wechsel mit dem A350-900.

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"Auf dieses Flugzeug können sich alle freuen", sagt Heiko Reitz, Bereichsvorstand bei Lufthansa Airlines und Chef des Münchner Drehkreuzes. Die Maschine sei "äußerst sparsam", die Crews bekämen den modernsten Arbeitsplatz der Branche. Schon im Oktober hatte Reitz angekündigt, das neue Flaggschiff stärke den Standort München. Airbus verspricht ein Viertel weniger Kerosin als bei Konkurrenzmodellen der Vorgängergeneration.

A350-1000 hält Guinness-Weltrekord

Wie weit der Typ kommt, hat eine Schwestermaschine bewiesen. Seit Montag hält der A350-1000ULR, eine Sonderversion mit Zusatztank für die australische Qantas, offiziell den Guinness-Weltrekord für den längsten Flug eines Verkehrsflugzeugs. Ende Juli legte die Testmaschine 23.155 Kilometer ohne Zwischenlandung von Melbourne nach Toulouse zurück und war 24 Stunden und 24 Minuten in der Luft.

Der alte Rekord einer Boeing 777 aus dem Jahr 2005 lag bei 21.601 Kilometern. An Bord saßen allerdings nur 13 Menschen, vor allem Piloten und Ingenieure. Qantas will von 2027 an mit zwölf dieser Maschinen direkt von Sydney nach London fliegen.

Die Triebwerke für jeden A350-1000 liefert Rolls-Royce. In heißen und staubigen Regionen wie dem Nahen Osten müssten sie früher zur Überholung in die Werkstatt, als Kunden es erwarten, räumt der britische Hersteller selbst ein. Ab 2028 soll ein Nachrüstpaket die Zeit bis zur Überholung in solchen Regionen verdoppeln.