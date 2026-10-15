AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • München als Heimatflughafen: Lufthansa bekommt 15 neue Super-Flugzeuge

München als Heimatflughafen: Lufthansa bekommt 15 neue Super-Flugzeuge

Sieben Meter länger als ihr Schwestermodell und mit 33 zusätzlichen Sitzen: Lufthansas erster A350-1000 trägt einen besonderen Namen. Wann hebt er erstmals mit Passagieren ab und wann kommt er nach München?
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Lufthansa Group modernisiert ihre Flotte. Das neue Flaggschiff von Airbus soll "Deutschland" heißen. (Symbolbild)
Die Lufthansa Group modernisiert ihre Flotte. Das neue Flaggschiff von Airbus soll "Deutschland" heißen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Die Lufthansa hat ihren ersten Jet vom Typ Airbus A350-1000 mit dem Namen "Deutschland" versehen. Die Maschine befindet sich derzeit noch im Airbus-Werk Toulouse und soll Mitte November an ihren neuen Heimatflughafen München fliegen. Es ist der 700. Jet des Herstellers Airbus, der an die Lufthansa ausgeliefert wird, wie Lufthansa mitteilt. Zudem ist es das siebte Flugzeug der Lufthansa-Flotte in Sonderlackierung zum 100-jährigen Gründungsjubiläum.

"Wir sind stolz darauf, dass mit dem Airbus A350-1000 das modernste Airbus-Langstreckenflugzeug nach München kommt. [...] Unser neues Flaggschiff bietet 40 Prozent mehr Business- und Premium-Economy-Sitze. Um es auf den Punkt zu bringen: Die A350-1000 stärkt unseren Premium-Hub München", zeigt sich Heiko Reitz, Bereichsvorstand Lufthansa Airlines und Hub Manager München, stolz auf die Neuanschaffungen der Airline.

Erster Linienflug geht am 3. Dezember nach Tokio

Die A350-1000 ist sieben Meter länger als die Schwester-Maschine A350-900. In der Sitz-Konfiguration Lufthansa-Allegris hat sie 300 Plätze und damit 33 mehr als die 900er. Der erste Linienflug ist für den 3. Dezember nach Tokio geplant. In den darauffolgenden Wochen kommen mit Shanghai und Singapur weitere Ziele hinzu.

Bis zum Jahr 2030 hat der Konzern 15 Flugzeuge der größeren Ausgabe bestellt. Die ersten 10 sollen für die Kernmarke Lufthansa in München an den Start gehen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • MUC0 vor 17 Minuten / Bewertung:

    Das wird heute vermutlich von Controller ermittelt, aber zur Klimaerwärmung trägt es natürlich auch ensprechend bei.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor 30 Minuten / Bewertung:

    Was ist ein Super-Flugzeug und welche weiteren Kategorien gibt es?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.