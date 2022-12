München: Alkoholverbot am Hauptbahnhof wird verlängert

Der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats hat am Dienstag empfohlen, das Alkoholverbot am Hauptbahnhof für zwei weitere Jahre zu verlängern.

Seit August 2019 ist das Alkoholverbot am Münchner Hauptbahnhof ganztägig in Kraft. (Archiv)

München - Am Dienstag hat der verantwortliche Ausschuss des Münchner Stadtrats beschlossen, das Alkoholverbot am Hauptbahnhof zu verlängern. Es galt zunächst seit 2017 von 22 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh, 2019 wurde es ausgeweitet auf ein ganztägiges Verbot. Nun soll dies bis April 2024 verlängert werden.

Alkoholverbot am Hauptbahnhof: Polizei dafür

Im Zuge der Corona-Pandemie ist zwar auch im Gebiet um den Hauptbahnhof herum die Anzahl der Straftaten gesunken. Trotzdem begrüßt die Münchner Polizei den Entscheid des Stadtrats, das Verbot fortzuführen: "Seit Inkrafttreten der Alkoholverbotsverordnung im Jahr 2017 sind die Straftaten am Hauptbahnhof deutlich zurückgegangen“, erklärt der Polizeipräsident Thomas Hampel in einer Mitteilung. Aus

polizeilicher Perspektive sei bei Konfliktsituationen am Hauptbahnhof eine Alkoholisierung nach wie vor ein relevanter Faktor.

Mit dem Verbot könnten eine "erneute negative Kriminalitätsentwicklung" und "alkoholbedingte Konflikte" verhindert werden, so die Polizei. Die Polizei und der kommunale Außendienst (KAD) seien so in der Lage einzugreifen, bevor Straftaten überhaupt entstehen könnten.

Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch final über das Verbot.