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München: 91-Jähriger stirbt nach U-Bahn-Unfall an der Therese-Giehse-Allee

Tragischer Unfall an der U-Bahn-Station Therese-Giehse-Allee: Ein 91-jähriger Münchner wird von einem einfahrenden Zug der Linie U5 am Kopf erfasst und erliegt noch am Bahnsteig seinen schweren Verletzungen. Der Bahnverkehr ist stundenlang beeinträchtigt.
Hüseyin Ince |
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Ein Senior verunfallte am U-Bahnsteig so schwer, dass ihm nicht mehr geholfen werden konnte.
Ein Senior verunfallte am U-Bahnsteig so schwer, dass ihm nicht mehr geholfen werden konnte. © Nicolas Armer

Am Samstagmorgen ist kurz vor sechs Uhr ein Münchner Senior tödlich von der U-Bahn getroffen worden. Der 91-Jährige stand am Anfang des Bahnsteigs, auf der Höhe, wo die Fahrerkabine zum Stehen kommt. Das Ganze geschah am U-Bahnsteig Therese-Giehse-Allee.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei blickte der Mann in den Tunnel und lehnte sich dabei offenbar weit vor, bevor der Zug der Linie U5 einfuhr. Der Zug traf den Mann am Kopf. Danach fiel er zurück auf den Bahnsteig und blieb liegen. Die U-Bahn-Fahrerin alarmierte die Einsatzzentrale.

Der Senior stirbt noch am Bahnsteig

Der 91-Jährige verletzte sich beim Unfall schwer. Er hatte ein Schädel-Hirn-Trauma und weitere Kopfverletzungen. Der Mann verstarb noch vor Ort trotz Ersthilfe.

Der Zugverkehr musste für etwa zwei Stunden eingestellt werden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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