München: 16-Jährige bedroht Mutter mit Messer – Polizei verhindert Schlimmeres

Großeinsatz der Polizei in München Au-Haidhausen. Eine 16-Jährige soll ihre Mutter (39) mit einem Messer bedroht haben. Die Beamten können Schlimmeres verhindern.

Das Unterstützungskommando (USK) zählt zu den spezialisierten Kräften der bayerischen Polizei und wird vor allem bei Demos oder Fußballspielen oft eingesetzt. (Symbolbild)

Zwischen der 39 Jahre alten Münchnerin aus Au-Haidhausen und ihrer pubertierenden Tochter kam es in letzter Zeit schon häufig zum Streit. Am Dienstagnachmittag eskalierte der Konflikt. Die Münchnerin hatte deshalb schon das Stadtjugendamt informiert und um Unterstützung gebeten.

Weil es laut der 39-Jährigen erneut zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen ihr und der 16-Jährigen in der Wohnung in der Nähe des Weißenburger Platzes gekommen war, informierte das Jugendamt die Polizei. Die 16-Jährige soll dabei nach Polizeiangaben ihre Mutter mit einem Messer bedroht haben. Sofort wurden mehrere Streifen, darunter auch das USK, eine Spezialeinheit der Polizei, zu der Adresse geschickt. Insgesamt waren etwa zwei Dutzend Beamte im Einsatz.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Strafanzeige gegen Tochter

Die 39-Jährige konnte die Wohnung unverletzt verlassen. Die Beamten überredeten die 16-Jährige, die Tür zu der Wohnung zu öffnen. Das Mädchen ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Teenager wieder entlassen. Das Mädchen befindet sich inzwischen wieder bei der Mutter und ihrem jüngeren Bruder. Die 16-Jährige wurde unter anderem wegen Bedrohung angezeigt. Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.