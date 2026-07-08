Eine 14-Jährige in München prallt mit ihrem E-Scooter gegen einen VW. Die Jugendliche erleidet mehrere Brüche und ein Schädel-Hirn-Trauma, die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Das war die Ursache für den Unfall.

Dienstagfrüh, gegen 7.30 Uhr, ist eine 14-jährige Teenagerin aus München mit einem E-Scooter schwer gestürzt. Sie fuhr zunächst auf dem Radweg der Schwere-Reiter-Straße und war mutmaßlich auf dem Weg zur Schule.

Ein 28-jähriger Münchner VW-Fahrer fuhr zur selben Zeit auf der Dachauer Straße stadtauswärts und passierte die Kreuzung mit der Schwere-Reiter-Straße. Der Mann hielt dort bei Rot. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er weiter.

Offenbar beachtete die 14-Jährige nach ersten Polizei-Ermittlungen die rote Ampel, die für sie galt, nicht. Die Teenagerin fuhr mit dem E-Scooter also auch über die Kreuzung, um die Dachauer Straße zu überqueren. In der Folge stießen E-Scooter-Fahrerin und der VW zusammen.

Der Sanka bringt die Teenagerin in die Klinik

Das Mädchen prallte gegen die Seite des Autos. Sie stürzte bei dem Unfall auf die Fahrbahn und wurde dabei schwer verletzt. Zeugen hatten bereits den Rettungsdienst alarmiert. Sanitäter versorgten sie vor Ort. Schnell wurde klar, dass die 14-Jährige in die Klinik gebracht werden muss, um dort weiterbehandelt zu werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. In der Klinik wurde das Ausmaß der Verletzungen deutlich: Mehrere Brüche, unter anderem am Arm sowie einige Prellungen, dazu ein Schädel-Hirn-Trauma.