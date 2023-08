"MUC"-Kennzeichen für München könnte schon im Herbst kommen

Warum der Plan der Stadt München für das "MUC"-Kennzeichen einen entscheidenden Schritt weitergekommen ist – und woran das Projekt nun trotzdem noch scheitern könnte.

München - Das Bayerische Verkehrsministerium hat ein neues Nummernschild für München beantragt – "MUC". Wie die AZ exklusiv berichtet hatte, hat die Stadt ihren Vorstoß für eben jenes Kennzeichen mit dem großen Fahrzeugbestand begründet. Jetzt wird die Idee offiziell vom Freistaat unterstützt. Derzeit teilen sich die Zulassungsbehörden der Stadt und des Landkreises München das Kennzeichen "M" – bei rund einer Million zugelassener Fahrzeuge.

"Es ist jetzt an der Zeit, ein neues Kennzeichen einzuführen", sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). "Denn Stadt und Landkreis München haben beide einen großen Fahrzeugbestand, die Kennzeichenkombinationen könnten somit bald aufgebraucht sein". Mit einer Entscheidung aus Berlin – mit der die Münchner dann endgültig Bescheid wissen, ob die neuen Kennzeichen kommen oder nicht – rechnet Bernreiter schon in den kommenden Wochen.

Kennzeichen in München: Der Stadt gehen die Nummernschild-Kombinationen aus

Wie berichtet, hat Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) argumentiert, dass der Stadt die Kombinationsmöglichkeiten ausgehen, insbesondere, weil die Autofahrer im Landkreis München (also alle Garchinger, Unterhachinger, Aschheimer und Grünwalder) auch ein M als Kennzeichen bekommen.

Im September tritt eine Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung in Kraft. Diese macht es möglich, dass zum ersten Mal alle, auch E-Fahrzeuge, online zugelassen werden können. Die haben ganz hinten normalerweise den Zusatz E. Und deren Anzahl steige in München "erfreulicherweise" stark an, so das KVR.

Kennzeichen-Not in München: Bei Motorrädern und Rollern wird's noch enger

Aber: An Krafträder, also zum Beispiel an Motorräder oder Roller, passt meistens nur ein quadratisches zweizeiliges Kennzeichen. In der ersten Zeile steht der Ort (also M), in der zweiten Zeile ist bei einem E-Roller laut KVR nur noch Platz für vier weitere Erkennungsnummern. Also zum Beispiel: M-AZ-23E.

Allerdings gibt es, dem KVR zufolge, nicht genug Kombinationsmöglichkeiten für so kurze Kennzeichen. Ohne das E wäre ja hinten noch Platz für eine weitere Nummer. Heute muss man, um ein kurzes Kennzeichen zu erhalten, persönlich bei der Zulassungsbehörde erscheinen. Und die vergebe die kurzen Kennzeichen immer nur dann, wenn es zwingend notwendig war.

"Vielzahl von Beschwerden": Kommt das "MUC"-Kennzeichen für München schon im Oktober?

Doch "dies führte in der Vergangenheit zu einer Vielzahl von Beschwerden". Wenn alle ihr Kennzeichen online beantragen können sollen, kann die Behörde nicht mehr steuern, wer welches Kennzeichen bekommt. Es braucht aus Sicht des KVR also mehr Möglichkeiten. Nun also soll "MUC" kommen. Vor Wochen hieß es aus dem KVR, dass eine Einführung schon im Oktober denkbar sei.

Klingt nun tatsächlich realistisch, nachdem Bernreiter seinen Antrag in Berlin gestellt hat und ebenfalls mit einer fixen Bearbeitung rechnet. Das Bundesverkehrsministerium muss aber noch zustimmen. Und den Bedarf der Münchner anerkennen. Denn wie eine Umfrage der AZ in anderen Großstädten ergab, sehen etwa Berlin und Hamburg als Städte mit mehr gemeldeten Fahrzeugen anders als das KVR noch keine Kennzeichennot, die sie zu diesem Schritt zwingt.