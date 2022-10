MTU Aero Engines: Schrittmacher für "Nachhaltige Luftfahrt“

Mit einem klaren Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel der Pariser Klimakonferenz setzt die MTU Aero Engines weltweit Zeichen mit der Umsetzung nachhaltiger Projekte und Visionen.

29. Oktober 2022 - 07:13 Uhr

Schon jedes dritte Verkehrsflugzeug fliegt heute mit MTU Technologien – und das vielfach mit bereits deutlich reduzierten CO2-Emissionen. Die Vision der reicht jedoch sehr viel weiter: Klimaneutrales Fliegen lautet das große Ziel der MTU – und das geht weit über die Reduzierung der CO2-Emissionen hinaus. Auch der Einfluss von Stickoxid- Emissionen (NOx) und von Kondensstreifen auf das Klima werden als wesentliche Effekte der Luftfahrt auf die Klimawirkung mit einbezogen.

Lars Wagner, Vorstand Technik. © MTU Aero Engines

Wegweisend: die Technologie-Agenda Claire

Das Ziel zu klimaneutralem Fliegen soll in drei Etappen erreicht werden. Diese hat die in ihrer Technologie- Agenda "Claire“ (für "Clean Air Engine“) festgeschrieben: Darin sind nicht nur visionäre Lösungsmöglichkeiten für eine grüne Zukunft des Fliegens formuliert und Potenziale dargestellt.

Ein wichtiger Bestandteil sind die klar vorgegebenen Zeithorizonte. Denn um im Jahr 2050 wirklich klimaneutrales Fliegen ermöglichen zu können, musste längst begonnen werden. Mit den Schritten, die bereits unternommen wurden, ist die MTU als Vorreiter auf Kurs – in Deutschland und weltweit.

Hinter jedem Triebwerk der MTU steckt ein komplexes Konzept. © MTU Aero Engines

Auf dem Weg zu grünem Kerosin beteiligt sich die etwa an einer Initiative der bayerischen Staatsregierung für eine Power-to-Liquid-Produktionsanlage für nachhaltigen Treibstoff. Auch hat sie die Triebwerke der A320neo-Familie von Airbus noch kerosinsparender gemacht: Mit einem neuen Triebwerksmodell, dem GTF Advantage- Triebwerk, das vor rund einem Jahr seinen Erstflug absolvierte. Überhaupt liegt der Schlüssel zu einer klimaneutralen Zukunft der Luftfahrt in neuen Antriebskonzepten, aber auch in der Neuausrichtung von Produktions- und Instandhaltungsmaßnahmen. Im Vergleich zu 2019 etwa sollen die Emissionen in der Münchner Produktion bis 2030 um 60 Prozent gesenkt werden.

Revolutionäre neue Antriebskonzepte

Als führender deutscher Triebwerkshersteller beherrscht die alle Schritte der Wertschöpfungskette ziviler und militärischer Triebwerke: von der Entwicklung, Fertigung bis zur jahrzehntelangen Instandhaltung. Dabei sind die innovativen Technologien und Produkte der MTU Aero Engines in allen zivilen Schub- und Leistungsklassen mit an Bord.

FFC - das MTU-Konzept der fliegenden Brennstoffzelle. © MTU Aero Engines

In Zukunft soll dazu auch die Flying Fuel Cell (FFC) gehören: Bei diesem Brennstoffzellen-Antriebskonzept der wird lediglich Wasser emittiert - weder CO2- noch NOx-Emissionen noch Partikel werden erzeugt. Die erste Brennstoffzelle für dieses nahezu emissionsfreie Antriebskonzept wurde bereits vor einem Jahr auf dem Prüfstand getestet. Das Prinzip: Wasserstoff und Sauerstoff aus der Luft reagieren in einer Brennstoffzelle und geben elektrische Energie ab. Mit dieser gewonnenen Energie treiben hocheffiziente Elektromotoren das Flugzeug an.

MTU als Vorreiter für eine nachhaltige grünen Luftfahrt

Bereits ab dem Jahr 2035 soll das WET-Konzept (Water-Enhanced Turbofan) den heutigen Triebwerksaufbau weiter optimieren. Durch den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe kann die Klimawirkung maximal reduziert werden. Würde das WET-Konzept noch mit Wasserstoff angetrieben, brächte das im Hinblick auf klimarelevante Emissionen weitere Vorteile.

Das WET-Konzept: Die Rückgewinnung sonst verlorener Abgaswärme erhöht die Effizienz des Triebwerks, CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch sinken. © MTU Aero Engines

Weil die als Vorreiter für eine nachhaltige grüne Luftfahrt konsequent denkt, fängt sie im eigenen Unternehmen an: So wird der Standort München bereits seit Ende 2021 bilanziell klimaneutral betrieben. Auch als Arbeitgeber zeigt sich die MTU nachhaltig: Etwa mit dem Gesundheits- Programm "Der Mensch im Mittelpunkt“, das allen Mitarbeitern offensteht.

