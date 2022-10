Motorradfahrer aus München bei Unfall aufgespießt

Ein Fahrzeugteil dringt in den rechten Oberschenkel eines 23-jährigen Bikers ein.

München - Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi ist am Sonntagmorgen ein 23-Jähriger aus München schwer verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Kleinkraftrad gegen 5.30 Uhr auf der Lerchenstraße unterwegs. Dabei kam ihm der Autofahrer in die Quere. Nach Angaben der Polizei wollte der 27-Jährige, der stadtauswärts fuhr, mit seinem Audi links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei stürzte der 23-Jährige und verletzte sich. Ein Fahrzeugteil drang nach Polizeiangaben in den rechten Oberschenkel des Münchners ein. Ein Notarztteam versorgte die Wunde. Anschließend wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht.