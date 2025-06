Motorrad geht in Flammen auf – Biker bei Unfall auf A95 verletzt

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der A95. Während er nur leicht verletzt wird, ist von seinem Bike nicht mehr viel übrig.

Auf der A95 stand am Donnerstagabend ein Motorrad in Flammen.

Die erste Frage bei solchen Bildern ist natürlich instinktiv: Konnte der Fahrer das überleben? Die gute Nachricht: Ja. Der Biker überstand das Ganze auf der A95 – ein wenig wundersam – mit leichten Verletzungen, seine Maschine endete aber als heißer Ofen.

Motorradfahrer verliert Kontrolle über seine Maschine, die geht in Flammen auf

Donnerstagabend ist der Motorradfahrer auf der A95 Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor er dabei plötzlich an der Stadtgrenze bei Forstenried die Kontrolle über seine Maschine. Der Mann prallte mit seinem Bike zunächst gegen die Leitplanke und wurde dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Das Motorrad zerteilte sich dabei in Einzelstücke. Der wahrscheinlich heiße Motorblock fing durch mutmaßlich austretendes Benzin Feuer, schnell stand das Bike in Vollbrand.

Glücklicherweise war ein Krankenwagen zufällig in der Nähe der Unfallstelle und kümmerte sich um den Verunglückten, bevor er, überraschenderweise nur leicht verletzt, in ein Münchner Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr war zügig vor Ort und konnte den Brand schnell löschen, von dem Bike blieb aber nicht mehr viel übrig.

Von dem Motorbike blieb nach dem Unfall und den Löscharbeiten nicht mehr viel übrig. © Berufsfeuerwehr München

Zunächst musste die A95 in Richtung Süden vollständig gesperrt werden, was erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Nach 40 Minuten konnte zumindest ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden.