Das prestigeträchtige Projekt "Monaco" räumt den nächsten Preis ab. Die innovative Architektur und nachhaltige Bauweise setzen neue Maßstäbe für zukunftsorientiertes Bauen, findet die Jury.

Noch bevor das Münchner Prestigeobjekt "Monaco" fertiggestellt ist, hat es jetzt bereits seine zweite Auszeichnung abgeräumt: Nach dem German Design Award sicherte sich die Rock Capital Goup für das Gebäude im Werksviertel nun auch den "Iconic Award 2025" des German Design Council, und zwar in der Kategorie "Concept – Visionary and Uncompleted Architecture".

"Der Preis zu diesem frühen Zeitpunkt bestätigt unsere Vision: Das Werksviertel ist ein besonderer Standort, der auch eine besondere Architektur und Gestaltung verlangt", wird Rock-Capital-Group-Geschäftsführer Andreas Wißmeier in der entsprechenden Mitteilung zitiert.

Innovativ und einzigartig: Das "Monaco" im Münchner Werksviertel

Der Entwurf für das Gebäude stamme aus der Feder des Rotterdamer Architekturbüros MVRDV und sehe auf über 4500 Quadratmetern nicht nur hochmoderne Office-Spaces vor, sondern plane mit verschiedenen Terrassen, Rooftops und versteckten Pocketgärten auch eine Umgebung für ein kreatives Miteinander.

Die farbenfroh-stylische Fassade mit ihren Schindeln aus recyceltem PVC, die Bodenbeläge aus Kork oder aufgearbeitetem Holz sowie die insektenfreundliche Außenbeleuchtung und unzählige Blühpflanzen erzählten zudem von einer nachhaltigen Zukunft. (AZ berichtete)

Der international renommierte Architektur- und Designpreis des German Design Council zeichnet seit über zehn Jahren wegweisende Projekte aus, die das Zusammenspiel von Architektur, Design und Innovation in den Mittelpunkt stellen.

Als erstes Gebäude in Deutschland wird das "Monaco" mit den recycelten Kunststoffschindeln von Pretty Plastic umkleidet. Dabei handelt es sich um eine Materialinnovation aus den Niederlanden, gefertigt aus alten Fensterrahmen, Rohren und weiteren PVC-Reststoffen von Baustellen. Andreas Wißmeier: "Wir nehmen mit der Entscheidung für diese absolut innovative und wunderschöne Fassade und das nachhaltige Interior bewusst Mehrkosten in Kauf, um ein Zeichen zu setzen."