Mittlerer Ring: Lkw kommt von Fahrbahn ab und bleibt auf Leitplanke stehen

Kurioser Unfall auf dem Mittleren Ring. Ein Lkw kommt von der Fahrbahn ab und kommt auf der Leitplanke zum Stehen.

München - In der Brudermühlstraße kam es Freitagnacht (gegen 23 Uhr) zu einem ungewöhnlichen Unfall. Wie die Feuerwehr berichtet, war ein 40-Tonner-Sattelzug auf dem Mittleren Ring in Richtung Osten unterwegs.

Lkw kommt von Fahrbahn ab und bleibt auf Leitplanke stehen

An der Abzweigung Brudermühltunnel/Brudermühlstraße kam das Fahrzeug aus bisher noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der Lkw vollständig auf den Fahrbahnteiler auf, begrub dabei einen Lichtmast und einen Schrankenanlage unter sich und kam am Ende auf der Leitplanke zum Stehen.

Während der Bergungsarbeiten mussten Abschnitte des Mittleren Rings an der Unfallstelle gesperrt werden. Aufgrund der späten Stunde hielten sich die Behinderungen im Straßenverkehr aber in Grenzen. Wegen möglicher Verkehrsgefährdung aufgrund des nicht mehr vorhandenen Lichtmastes und der Schrankenablage, musste die Feuerwehr gegen 3.43 Uhr an der Unfallstelle verkehrsabsichernde Maßnahmen aufstellen.

Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall wohl nicht verletzt.