Mitten in München zusammengeschlagen: Wieder Angriff auf Löwen-Fan

Ein 21-Jähriger raucht vor einem Lokal in München eine Zigarette, als plötzlich eine Gruppe Männer auftaucht und den Löwen-Fan zusammenschlägt. Nicht der erste Angriff auf einen Fan des TSV 1860 München in jüngster Zeit.

Erneut ist ein Anhänger des TSV 1860 München in der Stadt angegriffen und verletzt worden. Der 21-Jährige stand vor einem Lokal in der Isarvorstadt und rauchte eine Zigarette. Plötzlich tauchten etwa ein Dutzend Männer auf, die ihn provozierten und dann auf ihn losgingen.

Zwei Überfälle auf Löwenfans am Wochenende

Der Überfall ereignete sich bereits am Freitagabend vergangener Woche (17.1.), wie das Polizeipräsidium jetzt mitteilte. Der Münchner stand kurz vor Mitternacht in der Jahnstraße vor einer griechischen Taverne und hielt eine Zigarette in der Hand. Gegen 23.45 Uhr kamen etwa sieben bis zwölf bisher nicht identifizierte Männer vorbei. Die Gruppe schlug und trat nach Polizeiangaben auf den Löwen-Fan ein. Der 21-Jährige ging verletzt zu Boden. Einer der Angreifer soll nach Polizeiangaben während der Prügelei den Münchner wegen dessen Fan-Treue zum TSV 1860 München beleidigt haben.

Opfer erstattet erst Tage später Anzeige

Der 21-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Er ging später in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Den Überfall zeigte er erst am Sonntag, 18. Januar, bei der Polizei an. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung werden durch das Kommissariat K23 geführt.

Die Täterbeschreibung:

Die Verdächtigen sind etwa 16 bis 19 Jahre alt. Sie haben nach Angaben des Opfers ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Keiner der Tatverdächtigen trug offenbar Kleidung, die darauf schließen lässt, dass es sich bei den jungen Männern um Anhänger des FC Bayern handeln könnte, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitagabend, 16.01.2026, gegen 23.45 Uhr, im Bereich der Jahnstraße 36 (Ludwigsvorstadt) verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Überfall auf Löwen-Fan am Wettersteinplatz

Bei dem Vorfall handelt es sich nicht um den einzigen Übergriff auf einen Löwen-Fan. Einem 1860-Anhänger aus dem Kreis Weilheim-Schongau ist am vergangenen Samstag (17.1.) nach dem Heimspiel der Sechzger der Fanschal geraubt worden. Der 19-Jährige wartete laut Polizei an der Ampel des Wettersteinplatzes und trug den Schal um den Hals. Zwei Männer schlichen sich von hinten an, zogen ihm den Löwen-Schal vom Hals und verschwanden in der Menge – noch bevor Polizisten in der Nähe sie festnehmen konnten.