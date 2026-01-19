Mitten in München: Stromausfall seit Sonntagabend
Teile des Dreimühlenviertels in der Isarvorstadt sind seit Sonntagabend 19 Uhr ohne Strom. Wie die Stadtwerke München (SWM) der AZ auf Anfrage bestätigten, sind davon acht Häuser mit 85 Haushalten in der Dreimühlenstraße betroffen.
Ursache sind mehrere Kabelfehler, die hintereinander aufgetreten sind. SWM-Mitarbeiter sind vor Ort, um die entsprechenden Kabel zu lokalisieren und die Fehler zu beheben. Laut Pressesprecher-Angaben rechnet man aktuell mit einer Behebung des Problems bis zum Montagnachmittag.
Themen:
- München
- Stadtwerke München
