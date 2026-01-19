AZ-Plus

Mitten in München: Stromausfall seit Sonntagabend

Seit Sonntagabend ist ein Straßenzug in München ohne Strom. Das sagen die Stadtwerke zur Ursache.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Stromausfall mitten in München – bis zum Nachmittag soll sich die Lage im Dreimühlenviertel wieder geklärt haben.
Stromausfall mitten in München – bis zum Nachmittag soll sich die Lage im Dreimühlenviertel wieder geklärt haben. © IMAGO/Zoonar.com/stefania

Teile des Dreimühlenviertels in der Isarvorstadt sind seit Sonntagabend 19 Uhr ohne Strom. Wie die Stadtwerke München (SWM) der AZ auf Anfrage bestätigten, sind davon acht Häuser mit 85 Haushalten in der Dreimühlenstraße betroffen. 

In Teilen des Dreimühlenviertels fällt seit Sonntagabend der Strom aus.
In Teilen des Dreimühlenviertels fällt seit Sonntagabend der Strom aus. © Screenshot: stoerungen.apps.swm.de/

Ursache sind mehrere Kabelfehler, die hintereinander aufgetreten sind. SWM-Mitarbeiter sind vor Ort, um die entsprechenden Kabel zu lokalisieren und die Fehler zu beheben. Laut Pressesprecher-Angaben rechnet man aktuell mit einer Behebung des Problems bis zum Montagnachmittag.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.