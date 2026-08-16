Mitten in München: So lief die Wasserschlacht für mehr Klimaschutz

Mit Wasserspritzpistolen, Eimern und Flaschen machen sich Demonstranten an einem Münchner Brunnen gegenseitig nass - eine umstrittene Aktion für mehr Klimaschutz.

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Zu der Aktion hatte der Content-Creator Daniel Tonnar Leyva aufgerufen.

Lennart Preiss/dpa 3 Zu der Aktion hatte der Content-Creator Daniel Tonnar Leyva aufgerufen.

Die Aktion fand im großen Brunnen auf dem Karlsplatz in München statt.

Lennart Preiss/dpa 3 Die Aktion fand im großen Brunnen auf dem Karlsplatz in München statt.

Bei einer Wasserschlacht haben sich die Teilnehmer gegenseitig nass gemacht.

Lennart Preiss/dpa 3 Bei einer Wasserschlacht haben sich die Teilnehmer gegenseitig nass gemacht.

Mit einer Wasserschlacht haben nach Polizeiangaben rund 200 Menschen in München für mehr Klimaschutz demonstriert. Unter dem Motto "Ihr wollt uns grillen, wir kühlen uns ab! Splash gegen den Klima-Crash!" verspritzen sie am Brunnen auf dem Stachus Wasser und machten sich gegenseitig nass.

Waldbrände in Teilen Europas und viele Hitzetote seien deutliche Folgen des Klimawandels, sagte Content-Creator Daniel Tonnar Leyva im Vorfeld in seinem Aufruf zu der Demo. Er kritisierte, die Politik sehe tatenlos zu.

Im Internet gab es zu der Aktion zahlreiche kritische Stimmen, nach denen es widersinnig sei, ausgerechnet Wasser zu verspritzen, wo seit Wochen aufgrund der Trockenheit zum Wassersparen aufgerufen werde.

Beim Kreisverwaltungsreferat München angemeldet hatte die Demonstration die Linken-Stadtratsfraktion. Sie war von rund 500 Teilnehmern ausgegangen.