Mitten in München: So lief die Wasserschlacht für mehr Klimaschutz
Mit einer Wasserschlacht haben nach Polizeiangaben rund 200 Menschen in München für mehr Klimaschutz demonstriert. Unter dem Motto "Ihr wollt uns grillen, wir kühlen uns ab! Splash gegen den Klima-Crash!" verspritzen sie am Brunnen auf dem Stachus Wasser und machten sich gegenseitig nass.
Waldbrände in Teilen Europas und viele Hitzetote seien deutliche Folgen des Klimawandels, sagte Content-Creator Daniel Tonnar Leyva im Vorfeld in seinem Aufruf zu der Demo. Er kritisierte, die Politik sehe tatenlos zu.
Im Internet gab es zu der Aktion zahlreiche kritische Stimmen, nach denen es widersinnig sei, ausgerechnet Wasser zu verspritzen, wo seit Wochen aufgrund der Trockenheit zum Wassersparen aufgerufen werde.
Beim Kreisverwaltungsreferat München angemeldet hatte die Demonstration die Linken-Stadtratsfraktion. Sie war von rund 500 Teilnehmern ausgegangen.
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