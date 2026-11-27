350 geförderte Wohnungen baut die Bayernheim an der Schwere-Reiter-Straße neben dem neuen Strafjustizzentrum.

Ein roter Block wird neben das neue Strafjustizzentrum gebaut. 350 Familienwohnungen sollen an der Ecke Dachauer Straße und Schwere-Reiter-Straße entstehen.

Das Grundstück gehört dem Freistaat. Die Bayernheim, die bezahlbaren Wohnraum schafft, hat das renommierte Münchner Büro Steidle Architekten mit dem Entwurf beauftragt.

Roter Wohnblock in Dreiecksform

An der Grenze der Viertel Neuhausen und Maxvorstadt soll ein klassischer Wohnblock entstehen, in Dreiecksform. Mit fünf bis acht Geschossen – und einem großen Innenhof. Ins Erdgeschoss soll auf 1200 Quadratmetern Einzelhandel einziehen. 1300 Quadratmeter Gewerbeflächen sind zur Vermietung geplant.

63 Prozent aller Wohnungen haben Kinderzimmer

Die Platanenallee entlang der Schwere-Reiter-Straße wollen die Architekten fortsetzen: "Wir pflanzen vier Platanen dazu", sagt Architekt Johann Spengler. Das Dach des Blocks soll eine nur leicht begrünte Fläche werden, mit Gehölzen, die auch Trockenheit trotzen können.

Ungewöhnlich: Die Mehrzahl der Wohnungen sind als Drei- und Vier-Zimmerwohnungen geplant. Denn diese fehlen in der Stadt. 63 Prozent aller neuen Wohnungen hier haben Kinderzimmer. In der Tiefgarage wird es auch eine Fahrradgarage geben mit einem praktisch angelegten Eingang.

Architekten greifen zu vorgefertigten Betonelementen

Der Zugang zu allen Wohnungen wird nicht von der Adresse Dachauer Straße 118 sein, der lauten großen Straße, sondern vom Hof. "Wir wollen Menschen animieren, sich im Hof zu treffen und Teil der Community zu werden", erklärt Spengler. Um Straßenlärm abzuhalten, wird es teils doppelverglaste Fernster geben. Es entsteht ein Ziegelbau mit einer Fassade aus rot gefärbtem Beton. Um preiswert und rasch bauen zu können, greifen die Architekten auf vorgefertigte Betonelemente und vorgefertigtes Mauerwerk zurück.

Entwurf kommt bei Architekturexperten gut an

Bei der Vorstellung des Projekts in der Kommission für Stadtgestaltung im Rathaus am 24. November kam der Entwurf gut an. "Das macht doch Freude. Wohnen, wie man sich das wünscht", sagte etwa Architekt Peter Brückner zu dem Entwurf. Der Münchner Architekt Rudolf Hierl kommentiert, er könne sich an dieser Stelle "etwas Höheres vorstellen".

Ein höheres Haus finde ich richtig

Die Mitarbeiter von Steidle Architekten sind bereit, noch fünf Geschosse drauf zu geben. Architektin Rita Ahlers meint ebenfalls: "Ein höheres Haus finde ich richtig. Das wäre eine gute Antwort. Denn der Leonrodplatz ist eine große Kreuzung und das Strafjustizzentrum hat eine Mächtigkeit."

Abstimmung mit Justiz erforderlich

Ministerialdirigent Daniel Oden vom Bayrischen Staatsministerium für Wohnen, ein Mitglied des Gremiums, stellt erklärend fest: "Wir haben das Strafjustizzentrum verantwortet. Es soll das prominenteste Gebäude am Platz sein. Ich werde es mit der Justiz abstimmen."

Bis zu 36 Wohnungen mehr sind drin

CSU-Stadtrat Sebastian Kriesel, der die Sitzung der Stadtgestaltungskommission in Vertretung von OB Dominik Krause (Grüne) geleitet hat, fasst die Kommentare der Architekturexperten so zusammen: "Die rote Farbigkeit wird positiv beurteilt und die Situierung zum Strafjustizzentrum könnte höher werden."

"Nun liegt es an der Bayernheim, ob sie Geschosse aufsatteln möchte. 30 bis 36 Wohnungen mehr sind drin", sagt Architekt Johann Spengler.