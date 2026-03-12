Mitten in München: Diese Straße soll jetzt zu einer grünen Oase werden

Neue Bäume, mehr Platz für Fußgänger, aber auch weniger Parkplätze: 2028 soll in der Augustenstraße in der Maxvorstadt alles fertig umgebaut sein.

Es war jahrelang ein heiß diskutiertes Vorhaben. Jetzt geht es aber los mit der Umgestaltung der Augustenstraße in der Maxvorstadt. Fußgänger sollen mehr Platz bekommen, dazu kommen die Radwege auf die Fahrbahn.

Mehr Platz für Fußgänger, weniger Parkplätze: So schaut die Augustenstraße bald aus

Und im Abschnitt zwischen Gabelsberger Straße und Theresienstraße entsteht ein sogenannter "verkehrsberuhigter Geschäftsbereich" mit Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. Die Fahrbahn wird auf sechs Meter Breite reduziert und optisch verengt durch eine farblich abgehobene Steinzeile auf der Fahrbahn.

In zwei Jahren soll die Augustenstraße so aussehen. © Visualisierung: formstadt architekten

Außerdem werden acht neue Bäume gepflanzt und Sitzmöbel aufgestellt. Zwei neue Bäume stehen bereits jetzt schon. Auch mitten auf die Straße an der Ecke zur Gabelsbergerstraße soll ein Baum kommen. Die Anzahl der Parkplätze sinkt von 254 auf 197. An Radlparkplätzen kommen 192 dazu. Die ersten Arbeiten dauern voraussichtlich bis November. Dann wird die Fahrbahn erneuert und die Straße abschnittsweise gesperrt.