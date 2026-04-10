Mitten in der Fußgängerzone: Dieser neue Münchner Laden zieht die Massen an

Obwohl es in München bereits eine Filiale gibt, stehen die Leute am Freitag bei dieser Neueröffnung Schlange. Ein Angebot scheint sehr verlockend zu sein.

Eine Neueröffnung hat heute viele Fans in die Sendlinger Straße gelockt.

"Finally", endlich kommt Sephora nach München – schreibt der Beauty-Konzern sogar selber in seiner Ankündigung vor einigen Monaten stolz. Und scheint dabei fast zu vergessen, dass er bereits eine Filiale hat, nämlich im Galeria Kaufhof am Marienplatz.

Das war aber "nur" ein kleiner Laden im Laden, am Freitag (10. April) eröffnet Sephora seinen ersten "Free Standing Store", wie er es im Marketingsprech nennt. Also: einen eigenen Laden.

Neueröffnung in der Sendlinger Straße

Der ist in der Sendlinger Straße 18 und Sephora bietet dort auf 300 Quadratmetern einen "zeitgemäß gestalteten Beauty-Space" mit vielen international bekannten und auch Sephora-exklusiven Marken.

Die Makeup- und Beauty-Kette Sephora hat einen Laden in München eröffnet. (Symbolbild) © IMAGO/Sheldon Cooper (www.imago-images.de)

Sephora verspricht "intuitive Tools und ein nahtloses Zusammenspiel von Online- und Offline-Shopping". Es gibt außerdem "digitale Hautanalysen, präzises Color Matching" und Selbstzahlerkassen.

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Riesenschlange am Eröffnungstag

Das alles ist aber wohl nur ein Teil der Erklärung, warum sich am Freitag in der Früh bei nicht mehr ganz so tollem Aprilwetter eine riesige Schlange vor dem Laden bildete.

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Die waren vor allem auch da, um neben dem Hype einen der angekündigten Goodie-Bags abzustauben, die der Laden zur Feier der Eröffnung angekündigt hatte. Den bekamen aber nur die ersten 400 Kunden – und auch nur ab einem Einkauf von mindestens 50 Euro.