Mitten in der Altstadt: Kunstwerk beschädigt und Teile gestohlen

In der Hotterstraße wird ein Kunstwerk vor dem Muca-Museum beschädigt, Teile davon gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und vermutet, das Diebesgut könnte auf dem Schwarzmarkt auftauchen.

In der Altstadt wurden Teile einer Skulptur geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine solche Meldung hat die Münchner Polizei auch nicht allzu häufig: In der Hotterstraße in der Altstadt haben ein oder mehrere unbekannte Täter Teile einer Bronzeskulptur gestohlen, die vor dem Muca, Museum of Urban and Contemporary Art, in der Hotterstraße aufgestellt ist.

Die Tat muss zwischen Sonntag, 2. August, 18.15 Uhr, und Montag, 3. August, 12.30 Uhr, passiert sein.

Bei den entwendeten Teilen handelt es sich um zwei Bronzeabgüsse, die Schusswaffen nachbilden, konkret Maschinenpistolen der Modelle MP5K und MAC-10.

Die Skulptur des britischen Künstlers Anthony Micallef zeigt ein junges Mädchen, dessen Kopf durch verschiedene Waffen ersetzt wurde. Aktuell läuft im Muca eine Ausstellung über Micallef.

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Der entstandene Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durch. Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei warnt, die Teile könnten zum Verkauf angeboten werden

Die Polizei hält es für möglich, dass die gestohlenen Teile zum Kauf angeboten werden und warnt daher ausdrücklich vor dem Ankauf der entwendeten Bronzeabgüsse.

Die Polizei sucht außerdem Zeugen: Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hotterstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, oder wer Hinweise zum Verbleib der entwendeten Bronzeabgüsse geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.