Mitquizzen und E-Bike im Wert von rund 3.400 Euro gewinnen!

Vom 19. bis 21. Mai finden die E Bike Days im Olympiapark statt. Zu diesem Anlass verlost die AZ ein E-Bike von 18Grad Bikestore.

19. Mai 2023 - 09:12 Uhr

E Bike Days im Olympiapark – und die Abendzeitung ist mittendrin, mit einem eigenen Stand: Vom 19. bis 21. Mai dreht sich am legendärsten Sport-Spot der Stadt alles um den begehrtesten Rad-Typ unserer Zeit – in allen Variationen, vom Pedelec bis zum voll motorisierten Fahrrad ohne Trittunterstützung. Wer sich für diese Art der Mobilität interessiert, kommt an den E Bike Days nicht vorbei.

Die Öffnungszeiten der E Bike Days 2023 für Besucher:

Freitag, 19. Mai von 13 bis 19:00 Uhr

Samstag, 20. Mai von 10 bis 19:00 Uhr

Sonntag, 21. Mai von 10 bis 17:00 Uhr

Über 1.400 Kilometer Fahrradstraßen und Radwege in München

München bezeichnet sich selbst gerne auch als "Radl-Stadt". Und tatsächlich gibt es mittlerweile über 1.400 Kilometer an Fahrradstraßen und Radwegen. Immer noch nicht genug, sagen viele, die am liebsten mit dem Drahtesel unterwegs sind. Dazu gehören auch eine ganze Menge E-Bike-Besitzer. In ganz Bayern breiten sich die flotten, komfortablen Flitzer immer mehr aus: Stolze 900.000 E-Bikes gibt es bereits im Freistaat. Auch in der Landeshauptstadt sieht man immer mehr davon – sogar im Englischen Garten. Patentiert wurde das erste E-Bike übrigens in den USA – von einem gewissen Odgen Bolton. Er setzte auf einen Radnabenmotor - ganz so wie viele moderne E-Bikes heute. Und das war erstaunlicherweise bereits 1895.

Mitmachen und E-Bike gewinnen!

Vorbeikommen erwünscht: Mit etwas Glück können Sie sich am AZ-Stand eines von vielen kleinen Geschenken schnappen. Und damit Sie sich richtig auf das Thema einstimmen können, machen Sie doch gleich mal mit beim E-Bike-Quiz der Abendzeitung und gewinnen Sie das trendy E-Bike "Swype torqz #1.0" im Wert von 3.399,90 Euro.

Das SWYPE torqz #1.0 E-Mountainbike ist das „everyday E-MTB“ für Freizeit und Beruf. © swype

Einfach anmelden oder registrieren – und los geht’s!

E-Bike-Quiz Unter alle Teilnahmen verlosen wir ein E-Bike "Swype torqz #1.0". Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen Frage 1 von 5: Wie viele E-Bikes besitzen die Bayrischen Fahrradfahrer:innen? unter 500.000 über 900.000 mehr als 1.500.000

Die Teilnahme ist von 19. bis einschließlich 22. Mai möglich. Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen finden Sie hier.