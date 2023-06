Mitmachen und Tickets für Jean Paul Gaultiers "Fashion Freak Show" gewinnen

Die AZ verlost 5x2 Tickets für die "Fashioin Freak Show" in der Isarphilharmonie München.

19. Juni 2023 - 14:09 Uhr

Skandalös, exzentrisch, provokativ, überschwänglich und witzig wie eh und je wird Jean Paul Gaultier München vom 20. bis 27. Juli 2023 mit seiner atemberaubenden "Fashion Freak Show" begeistern. Als Autor, Regisseur und Kostümbildner wirft er einen ebenso extravaganten wie zärtlichen Blick auf unsere Zeit und lässt das Publikum eintauchen in seine Welt voller Exzess, Poesie und Magie. Mit einem packenden Bühnenbild, mitreißender Musik und schon jetzt kultigen Kostümen ist dieses burleske Spektakel irgendwo zwischen Revue und Musical zweifelsohne ein "Must see" – 50 Jahre Popkultur aus der Sicht des Enfant terrible der Modewelt!

Die Teilnahme ist bis einschließlich Freitag, 30. Juni, um 23:59 Uhr, möglich.