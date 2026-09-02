Der Täter lauerte einer Mitarbeiterin im Innenhof eines Gebäudes in Neuhausen auf, als sie den Müll rausbrachte. Der Täter entkam mit etwa 30.000 Euro. Das Opfer steht unter Schock.

Eine 56 Jahre alte Angestellte brachte am Dienstagvormittag kurz vor Dienstbeginn den Abfall nach draußen. Sie ging gegen 10.30 Uhr in den Innenhof des Gebäudes zu den Mülltonnen. Plötzlich tauchte ein Mann auf, der offenbar im Durchgang gelauert hatte. Der Mann überrumpelte die Frau und packte sie von hinten. Der Täter war maskiert und nach Polizeiangaben auch mit einem Messer bewaffnet.

Der Räuber lauert im Hinterhof

Der unbekannte Täter dirigierte das wehrlose Opfer anschließend durch die Hintertür in das Treppenhaus des Gebäudes in der Leonrodstraße bis in das Wettbüro. Dort zwang er die 56-Jährige, den Tresor zu öffnen. Der Anblick des Messers schüchterte die Angestellte so sehr ein, dass der Täter mit der Klinge nicht mehr besonders zu drohen brauchte. In dem Tresor lagen rund 30.000 Euro, mit denen der Räuber flüchtete.

Großfahndung mit über zehn Streifen

Um 10.35 Uhr alarmierte die 56-Jährige den Polizeinotruf. Nur Minuten später lief eine Großfahndung nach dem Räuber an. Mehr als zehn Streifen suchten nach dem Flüchtigen. Der Täter entkam trotzdem unerkannt.

Die 56-jährige Angestellte wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Sie erlitt zudem einen Schock. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,85 Meter groß; schwarz-rote Weste, schwarze Jogginghose, schwarze Handschuhe, großer Fahrradhelm, grau-schwarzes Tuch vor dem Mund.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rotkreuzplatz, Nymphenburger Straße, Volkartstraße, Leonrodstraße und Landshuter Allee (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefon: 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.