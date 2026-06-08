Mit Vollgas durch die City: Polizei zieht zwei 19-Jährigen die Autos ein

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit rasen zwei 19-Jährige in BMW und Audi durch die Münchner Innenstadt Richtung Odeonsplatz. Zivilpolizisten stoppen die Teenager, kassieren Führerscheine und Autos – und leiten ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Raser nutzen häufig die Dunkelheit Nacht, um bei relativ wenig Verkehr Grenzen zu überschreiten und gefährliche Manöver zu fahren.

Zivilbeamte der Münchner Polizei haben in den ersten Stunden des Samstags (6. Juni) zwei junge Männer gestoppt, die in ihren Autos in Richtung Odeonsplatz rasten. Die genaue Geschwindigkeit konnte offenbar nicht gemessen werden. Doch die Beamten notierten gegen 2 Uhr, dass sie mit "deutlich überhöhter Geschwindigkeit" unterwegs gewesen sind, inklusive gefährlicher Überholmanöver.

In Sichtweite des Odeonsplatzes hielten die Beamten die beiden Autos auf: einen BMW 320d sowie einen Audi A5. Keine Supersportwagen zwar, dennoch schnell genug, um hier die erlaubte Geschwindigkeit von 50 und teilweise 30 km/h deutlich zu überschreiten.

Vorerst dürfen sich die Teenager nicht mehr ans Steuer setzen

Am Steuer saß jeweils ein Teenager. Einer wohnt in Fürstenfeldbruck, der andere ist in München gemeldet. Beide jungen Männer sind Führerschein-Neulinge und gerade einmal 19 Jahre alt. Beide befinden sich mutmaßlich noch in der Führerschein-Probezeit. Die Sachlage war eindeutig. Die Beamten starteten nun das volle Programm.

Die Zivilstreife beschlagnahmte nicht nur die Führerscheine der beiden Männer. Auch die Fahrzeugschlüssel nahmen sie ihnen ab. Die Autos stehen nun vorläufig bei der Polizei und dürfen bis zur Klärung der Sachlage nicht mehr bewegt werden. Dazu zeigten die Beamten die jungen Männer an, nämlich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Am Ende durften die beiden Männer nach Hause gehen. Womöglich riefen sie ein Taxi oder nahmen die Bahn.