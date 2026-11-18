Bei der Kinderübernachtung hat der Nachwuchs das größte deutsche Museum ganz für sich. Spielend gehen die Kinder auf Forschungsreise. Doch ob die beliebte Tradition eine Zukunft hat, ist offen.

München

München liegt schon längst im Dunkeln, als durch die riesigen Hallen des Deutschen Museums der Schein Dutzender Taschenlampen huscht. Im größten Museum Deutschlands spenden nur die grünen Notausgangsschilder schummriges Licht - hell erleuchtet ist ausschließlich das Kinderreich. Dort liegen in allen Ecken und Winkeln Isomatten und Schlafsäcke parat, in die sich später 70 Kinder und ihre Betreuerinnen und Betreuer kuscheln werden. Es ist eine Besonderheit in der Museumslandschaft bundesweit: Seit 30 Jahren gibt es im Deutschen Museum Kinderübernachtungen.

Dabei geht es um viel mehr als um eine Pyjama-Party: Die Kinder verbringen fast einen kompletten Tag im Museum. Zunächst stöbern sie in Kleingruppen durch die endlosen Ausstellungsräume, bestaunen je nach persönlichem Interesse Raumanzüge, Chiffriermaschinen oder den berühmten Kernspaltungstisch, erzeugen an Synthesizern Töne oder beschäftigen sich mit der Statik von Bogenbrücken.

Entdecken, forschen und präsentieren

Dabei suchen sie sich ein Exponat aus, das sie besonders fasziniert - um es am nächsten Morgen den anderen Kindern bei einer Führung vorzustellen. Dazwischen liegen Stunden mit verschiedenen Überraschungen, auch Spielen und Toben kommen nicht zu kurz. Und ohne es zu bemerken, erwerben die Kinder ganz viel Wissen und Sozialkompetenz.

"Es ist immer wieder faszinierend, was mit den Kindern passiert, wenn sie diese Freiräume bekommen, wenn sie sich ausprobieren können, ohne dass Erwachsene ihnen etwas vorgeben", schildert Kerstin Hof, die das Projekt aufseiten des Kreisjugendrings verantwortet. Eigenverantwortlich, kreativ, zugleich in eine Gruppe eingebunden: "Es macht was mit den Kindern!"

Weiße Nebelwaden und ein weißes Gespenst

Die Kids selbst finden das Angebot mega. Vor allem, dass sie zu einem Zeitpunkt an einem Ort sein können, an dem normalerweise niemand sein darf. "Im Museum zu übernachten ist richtig cool, die Chance hat man nicht immer", betont der 13-jährige Timo. Die neunjährige Tilda resümiert: "Ich fand's am besten, dass man so frei im Museum rumlaufen konnte und dass es abends so dunkel war und nicht mehr so viele Leute da waren."

Auch sonst sind einige Extras geboten: In einem Hörsaal beobachten die Acht- bis Zwölfjährigen Experimente mit flüssigem Stickstoff. Selbst die Jüngsten verfolgen gebannt, wie weißer Nebel über den Versuchstisch wallt, wie es knallt, wenn sich der flüssige Stickstoff in einem Döschen ausdehnt, wie er einen Luftballon schrumpfen lässt oder einen Supraleiter dazu bringt, eine Bahn aus Magneten entlang zu schweben.

Später geht es noch auf die Dachterrasse, Blick über das nächtliche München und die geheimnisvoll dahinfließende Isar inklusive. Offizieller Schlusspunkt ist die Gute-Nacht-Geschichte unter der Abflugtafel in der dunklen Flugzeughalle, bei der der Geist des Museumsgründers auf der Empore erscheint. Geschlafen wird danach aber noch lange nicht.

Erste Übernachtung vor 30 Jahren im Bergwerk

Das war auch bei der allerersten Übernachtung vor 30 Jahren nicht anders, auch wenn sie damals noch in den Stollen der Bergwerks-Ausstellung stattfand. Dieser Ort war für alle höchst aufregend, erinnern sich Erika Hennig und Traudel Weber, die die Veranstaltung damals als Kooperation zwischen Kreisjugendring und Museum ins Leben riefen.

Die Stollen waren eng und dunkel, dazu kamen die Figuren, die tagsüber arbeitende Bergmänner darstellten - und nachts gruselig die Fantasie anregten. Weber erinnert sich auch heute noch lebhaft an die ganz realen Mäuse - und Hennig daran, dass die Bergwerkspezialisten des Museums in den Loren schliefen.

Seither fand die Kinderübernachtung an verschiedenen Orten des Museums statt: In der Flugzeughalle etwa - aber das kam nicht so gut an, weil um 5.00 Uhr in der Früh die Putzkolonne das Licht einschaltete, wie Hennig lachend erzählt. Aber es gibt ja genügend Alternativen: "etwa auf dem "Bahnsteig 9 3/4, als Harry Potter aktuell war".

"Gefühl, das Museum gehört nur uns"

Eines sei über all die Jahre gleich geblieben, betont Weber: "Die Kinder haben das Gefühl: Das Museum gehört jetzt uns. Nur wir sind da, nur für uns ist das jetzt offen." Und: "Die Kinder waren immer stolz wie Oskar - Oskar von Miller, der Gründer des Deutschen Museums -, wenn sie dann die Gruppe geführt haben und vor der Gruppe standen und den anderen erklärt haben, warum sie dieses Objekt ausgewählt haben." Oftmals würden die Kinder zu Botschafterinnen und Botschaftern des Museums, würden mit Eltern oder Großeltern wiederkommen.

Zukunft wegen Sparzwängen der Stadt unsicher

Vera Ludwig, die Kuratorin des Kinderreiches, betont, wie wichtig es dem Museum sei, Menschen zu erreichen, die sonst nicht unbedingt kulturelle Angeboten nutzten. "Und mit Hilfe des Kreisjugendrings schaffen wir das, ganz besonders mit dieser Übernachtung. Das ist für uns eine riesige Chance, denn die Kinder sind unsere Zukunft."

Doch wie es mit der beliebten Kinderübernachtung weitergeht, ist mehr als ungewiss. Die Rucksäcke und Koffer sind noch gar nicht Zuhause ausgepackt, als die in Finanznöten steckende Stadt München verkündet, wo genau sie den Rotstift ansetzen wird. Auch die Hälfte der offenen Kinder- und Jugendtreffs des Kreisjugendrings sollen im Laufe des nächsten Jahres abgewickelt werden - also genau jene Einrichtungen, die den Kindern gerade noch eine ganz besondere Nacht ermöglicht haben.