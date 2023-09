Mit Stift und Papier zu besserem Schlaf

Gestalten Sie ihre Schlafgewohnheiten NEU! Wenatex liefert innovative Lösungsansätze für eine erholsamere Nachtruhe.

25. September 2023 - 11:21 Uhr

Vor dem Einschlafen hin und her wälzen und am nächsten Tag müde aufwachen: Manchmal fällt es am Abend schwer, das Gedankenkarussell zu stoppen und zur Ruhe zu kommen. Eine hilfreiche Methode, die nicht nur voll im Trend liegt, sondern sich auch ohne viel Aufwand in den Alltag integrieren lässt, ist das sogenannte Journaling. Bei dieser achtsamen Praxis geht es darum, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und den Tag mithilfe von Schreibübungen Revue passieren zu lassen. Ein Abendritual, das sich sowohl positiv auf die mentale Gesundheit als auch auf die auswirken kann.

Wenatex Experience Store: Ihr Schlafexperte in München

Als Anbieter für persönliche Schlafberatung und ein ganzheitliches Schlafsystem klärt Wenatex seit über 30 Jahren darüber auf, wie wichtig regenerierender Schlaf für Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist. Genau das wird im in der Münchner Frauenstraße erlebbar gemacht: Hier können innovative Produkte wie die ergonomische Matratze, das stabilisierende Kopfkissen oder die Alpenkräuter-Regenerationseinlage in privater Atmosphäre getestet werden.

Besucher erhalten im Wenatex Experience Store detaillierte Einblicke in die Qualität der verwendeten Materialien und deren Funktionen. © Wenatex

Schreib- und Schlafevent: Eine Nacht im Zeichen von Wenatex

Um noch mehr Menschen den Zugang zu gutem Schlaf und dem Journaling zu vereinfachen, entführt Wenatex am 06. Oktober für einen Abend in die kreative Welt des Schreibens. Neben der Teilnahme an einem exklusiven Journaling-Workshop, der von einer ausgebildeten Schreib- und Journaling-Expertin geleitet wird, haben die Gäste die Möglichkeit, bei einer ihre persönlichen Fragen zu stellen, die Produktvielfalt von Wenatex zu erleben und sich in gelöster Stimmung bei Finger-Food und Getränken mit den Experten auszutauschen.

Verpassen Sie nicht die Chance: Gewinnen Sie einen exklusiven Schlafabend mit Wenatex

Mit der besten Freundin, dem Partner oder einem Elternteil: Gemeinsam mit Wenatex verlost die Abendzeitung München 10 x 2 Teilnahme-Plätze für das Event am Freitag, 06. Oktober – inklusive eines hochwertigen Goodies, das die Gewinner vor Ort erhalten. Die Veranstaltung findet am frühen Abend statt. Bei dem Event werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht.

Hier mitmachen und ein Teilnahme-Platze für das Event am Freitag, 06. Oktober – inklusive eines Goodies gewinnen Die Teilnahme ist bis einschließlich Freitag, 29. September, um 12 Uhr, möglich Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Wenatex Experience Store

Frauenstraße 24, 80469 München