Anzeige Mit praxisrelevanten Programmierkursen fit für die Zukunft

Im Job, privat oder in der Schule - um digitales Arbeiten kommen wir nicht mehr herum. Aber wie lernt man das alles am einfachsten? Wie baut man digitale Kompetenzen auf und aus? Schon längst braucht man kein Informatikstudium mehr, um mit IT Anwendungen erfolgreich zu arbeiten!

13. Dezember 2021 - 14:36 Uhr

Neuer Weg zu mehr digitaler Kompetenz „Das wichtigste ist die Praxisnähe“, sagt Michael Ilic, CEO von unison, einer Softwarefirma aus München. Mit seinem Team hat er es sich zur Aufgabe gemacht, unsere Stadt digital voranzubringen. Mit seinem Angebot geht Ilic dabei einen neuen Weg: mit eigens entwickelten Lehrplänen, die auf ganz konkreter Erfahrung aus der Praxis basieren. Dadurch sind die vermittelten Fähigkeiten auch tatsächlich in der Berufswelt gefragt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert So finden sich auf unisons Kursseite beispielsweise WordPress Kurse für Redakteur:innnen, Shopify Kurse zum erfolgreichen Verkaufen im Internet, aber auch fortgeschrittene Programmiersprachen wie VueJS. Know-How als wichtige Ressource - Angebot für Firmen Nicht nur Privatpersonen müssen in digitale Kompetenzen investieren. . Und das muss dann teuer extern eingekauft werden. Um diesem Trend entgegenzuwirken bietet unison mit dem Projekt Firmen maßgeschneiderte Workshops. So kann gezielt und langfristig Wissen in den Betrieb geholt werden und Abhängigkeiten zu externen Dienstleistern minimiert werden. Auch praktisch: Weiterbildungsmaßnahmen werden vom Staat finanziell gefördert. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Früh übt sich… - Schule Digital Unsere Kinder wachsen in einer stark digitalisierten Welt auf. Im Schulsystem spiegelt sich das aber noch nicht entsprechend wider. Über wird nicht nur Schüler:innen die Möglichkeit geboten sich im Bereich digitaler Kompetenz weiterzuentwickeln, sondern es werden auch eigens entwickelte Kurse für Lehrer angeboten. So können auch hier wirklich relevante Kompetenzen erlernt und weitergegeben werden. Für einen souveränen und sicheren Umgang mit der digitalen Welt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert