Mit Motorrad auf der A8 unterwegs: Sturzbetrunkener Münchner legt Pause in Pannenbucht ein

Die Polizei hat am Montag einen sturzbetrunkenen Münchner in einer Pannenbucht an der A8 bei Irschenberg aufgegabelt. Wie er dort hinkam, konnte er nicht mehr erklären.

24. Mai 2021 - 09:41 Uhr | dpa/AZ

Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 2,44 Promille. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa