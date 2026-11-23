Kurz nach Mitternacht gehen an einer Esso-Tankstelle in Kirchheim bei München gut ein Dutzend Männer aufeinander los. Dabei schlagen mehrere Täter mit Eisenstangen zu, einer hat ein Teppichmesser als Waffe eingesetzt. Das war der Auslöser der Prügelei.

Kurz nach Mitternacht ging es am Samstag an der Esso-Tankstelle in Kirchheim bei München plötzlich rund. Zwei in etwa gleichstarke Gruppen schlugen wie auf Kommando aufeinander ein. Insgesamt waren an der Massenschlägerei nach Polizeiangaben rund 14 Männer beteiligt, allesamt Arbeiter aus Rumänien.

Wie auf Kommando gehen beide Gruppen aufeinander los

Der Nachtkassierer der Tankstelle in der Florianstraße alarmierte gegen 0.05 Uhr den Polizeinotruf. Die Einsatzzentrale in München schickte acht Streifen los. Als die Beamten eintrafen, war die Massenprügelei noch in vollem Gange. Die Männer im Alter zwischen 14 und 44 Jahren schlugen aufeinander ein.

Ein 44-Jähriger soll dabei mit einer Eisenstange auf seine Kontrahenten losgegangen sein. Der 39-Jähriger hielt nach Polizeiinformationen ein Teppichmesser in der Hand. Der 44-Jährige soll mit der Eisenstange dem 39-Jährigen auf den Kopf geschlagen haben. Der in München lebende 39-Jährige ging zu Boden und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Im weiteren Verlauf der Massenprügelei soll der 39-Jährige mit dem Teppichmesser den 44-Jährigen bedroht haben. Der Tankwart ging laut Polizei dazwischen und verhinderte den Angriff mit dem Teppichmesser.

Zwei der Männer werden leicht verletzt

Ein weiterer Beteiligter der Schlägerei, ein 41-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde ebenfalls von einer Eisenstange im Gesicht getroffen. Der Täter konnte von der Polizei bisher noch nicht identifiziert werden. Der 41-Jährige und auch der 39-Jährige wurden durch Schläge mit den Eisenstangen lediglich leicht verletzt, beide lehnten eine medizinische Versorgung durch einen Arzt ab.

12 Beteiligten werden angezeigt

Die Beamten aus den acht Streifenwagen nahmen alle Beteiligten der Massenschlägerei vorläufig fest. Gegen 12 der Männer wird wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt. Sowohl der 44-Jährige als auch der 39-Jährige sind bereits polizeibekannt. Dabei ging es um Körperverletzung, Sachbeschädigung und Betrug. Gegen den 39-Jährigen wurde zudem bereits wegen Schwarzarbeit ermittelt.

Revanche wegen Kündigung?

Bei der wüsten nächtlichen Prügelei an der Tankstelle ging es offenbar um einen Job. Offenbar hatte jemand den 39-jährigen Bauarbeiter bei dessen Chef angeschwärzt, worauf der Mitarbeiter gefeuert wurde. Der Tipp soll aus dem Umfeld des 44-Jährigen gekommen sein. Um es dem Whistleblower heimzuzahlen, kam es zum Showdown an der Tankstelle.

Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung

Gegen den 39-Jährigen und den 44-Jährigen ermittelt die Kripo wegen gefährlicher Körperverletzung. "In der Umgebung des Tatorts wurden zwei Eisenstangen und ein Teppichmesser gefunden und sichergestellt", sagte ein Polizeisprecher. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten entlassen. Bei den Männern handelte es sich um Rumänen, die meisten von ihnen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland, viele von ihnen arbeiten auf dem Bau.