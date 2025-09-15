Mit einem Wisch: Bares Geld sparen

Einfach swipen, losfahren, sparen – immer das passende Ticket zum günstigsten Fahrpreis mit MVVswipe. Jetzt die MVV-App downloaden und Geld sparen.

15. September 2025 - 10:43 Uhr

Mit in der , ist der Ticketkauf kinderleicht: Tarifzonen, Streifen oder Tagestickets? Alles überflüssig. Ob gelegentliche Fahrt oder spontane Streckenwahl – Sie bekommen stets das passende Ticket zum günstigsten Preis. Ein Wisch genügt: Swipe einfach vor dem Einstieg nach rechts, am Ziel wieder nach links – einfacher geht’s nicht.

Der Clou: MVVswipe verwendet GPS-Daten – mit diesem Check-in-/Check-out-System wird die tatsächliche Strecke erkannt. Die App erkennt dank Standortermittlung die gefahrene Strecke und berechnet den günstigsten Preis – auch für die Mitfahrer. Praktischer geht es wohl kaum. Einzelfahrt statt 4,10 nur 3,56 Euro? Kein Problem – MVVswipe rechnet nach Streifenkarte ab. Auch Kurzstrecken sind günstiger: nur 1,78 statt zwei Euro. Einzelne Fahrten werden automatisch zum passenden Preis abgerechnet. Wenn Sie an einem Tag mehrere Strecken zurücklegen, zahlen Sie nie mehr als den Preis einer Tageskarte – ein Service, den MVV als "Kosten-Airbag" bezeichnet.

MVVswipe: Die neue Funktion in der MVV-App macht den Fahrkartenkauf zum Kinderspiel - und Tarifkenntnisse überflüssig. © Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV)

Spontanität und Flexibilität ohne Abo: MVVswipe für Pendler, Touristen und Gelegenheitsfahrer

Egal ob Gelegenheitsfahrer, Tourist oder Pendler – mit sind Sie jederzeit flexibel unterwegs, ohne Abo oder tarifliche Vorkenntnisse. Sie nutzen das komplette MVV-Netz in München und der Region: Busse, S-Bahn, U-Bahn, Trams und sogar Regionalzüge – Ausnahmen sind nur wenige on-demand-Dienste wie FLEX oder RufTaxi.

Mitfahrer einfach hinzufügen – immer zum günstigsten Gruppentarif

Hauptfahrende sind automatisch inkludiert, Mitfahrer können unkompliziert hinzugefügt werden. Auch für diese wird das beste Preisangebot berechnet – so profitieren Familien oder Gruppen optimal.

Mitfahrer einfach hinzufügen – immer zum günstigsten Gruppentarif. © Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV)

Bequeme Abrechnung und automatische Preisoptimierung mit MVVswipe

Ihr Fahrtpreis wird bequem am nächsten Tag automatisch abgebucht – maximal bis zur Tageskarte. Umsteigen ist kein Problem: Es ist kein zusätzliches Check-out nötig. Sollten Sie das Auschecken vergessen, erinnert Sie die App – sofern aktiviert – per Push-Nachricht.

Nach Fahrtende einfach mit einem Swipe auschecken - der Preis wird automatisch berechnet und am Tagesende wird abgerechnet. © Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV)

Schneller Einstieg und intuitive Bedienung: So funktioniert MVVswipe Schritt für Schritt

Eine einmalige Registrierung für eine MVV-ID genügt – danach einfach einchecken und direkt losfahren. Die App-Anmeldung erfolgt komfortabel über die . Die Abrechnung läuft über SEPA, Kreditkarte oder PayPal.

Seit dem Start war ein voller Erfolg: Bereits im Juli konnte die einmillionste Fahrt verbucht werden. Laut Entwickler MENTZ wurde das swipe-Dienstsystem teilweise bereits Mitte 2024 unter dem Pilotenamen "Swipe + Ride" getestet – mit hervorragendem Feedback.

Nutzen Sie jetzt MVVswipe in der MVV-App und sparen bares Geld. © Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV)

Fazit: MVVswipe macht München mobil – günstig, einfach und stressfrei

macht den öffentlichen Nahverkehr im MVV mühelos, fair und flexibel nutzbar. Kein Tarifdschungel, kein Stress – einfach ein- und auschecken, der Rest läuft automatisch. Egal ob allein, mit Familie oder in der Gruppe – immer das passende Ticket, immer zum besten Preis.