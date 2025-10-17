Mit Drogen gefasst: CSU-Bürgermeister vor Münchner Nachtklub festgenommen

In Sachen Drogen fährt die CSU einen harten Kurs. Nun wurde ausgerechnet ein Parteimitglied und Bürgermeister eines Münchner Vororts in der Landeshauptstadt mit Drogen gefasst und festgenommen, offenbar handelt es sich dabei um Kokain.

Wenige Monate vor der Kommunalwahl in Bayern kommt diese Meldung für die CSU alles andere als gerufen. Wie die "Bild" zuerst berichtete, wurde der Neubiberger Bürgermeister Thomas Pardeller (37) am 11. Oktober gegen 4.25 Uhr vor dem Münchner Nachtklub "Palais" festgenommen.

Bei einer Kontrolle in der Nähe des Hauptbahnhofes entdeckten die Beamten demnach bei dem CSU-Politiker ein Plastikgefäß mit einem weißen Pulver, welches sich laut einer Polizeisprecherin später als unerlaubtes Betäubungsmittel herausstellte; offenbar Kokain.

Neubiberger Bürgermeister mit Drogen erwischt und festgenommen

Da Pardeller die Herausgabe des Plastikgefäßes verweigerte, wendete die Polizei Zwangsmaßnahmen an, wie die AZ aus Polizeikreisen erfuhr. Dabei wurde der 37-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde Pardeller wieder entlassen. Das Kriminalfachdezernat 11 ermittelt gegen den Politiker nun wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln.

CSU-Ortsverband verschiebt Kandidatennominierung

In einer Pressemitteilung schreibt sein CSU-Ortsverband, dass Thomas Pardeller der Besitz von 0,2 Gramm Kokain vorgeworfen wird. Die Nachricht kommt für die CSU zur Unzeit. Im März 2026 sind Kommunalwahlen in Bayern. Pardeller, seit 2020 Bürgermeister von Neubiberg, will wiedergewählt werden.

Aufgrund des Drogenfundes wurde die Kandidatennominierung der CSU jetzt jedoch bis auf Weiteres verschoben, wie der CSU-Ortsverband in einer Mitteilung erklärt. Die Staatsanwaltschaft habe zwar noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Pardeller möchte aber nicht, "dass die Nominierungsveranstaltung durch diese Sache belastet ist. Deshalb habe ich den Ortsvorstand gebeten, die morgige Versammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben." Wie es in dem polizeilichen Verfahren weitergeht, ist noch offen. "Ich stehe für absolute Transparenz", so der CSU-Bürgermeister. Er werde die Öffentlichkeit über den Verlauf der Sache informieren.

Pardeller studierte Jura und legte laut seiner Homepage im Jahr 2020 die zweite juristische Staatsprüfung ab. Während seines Rechtsreferendariats absolvierte der 37-Jährige Stationen beim Landgericht München I und der Staatsanwaltschaft.

CSU fährt harten Kurs gegen Drogen

Seiner Partei erwies Pardeller einen Bärendienst, denn die CSU fährt bei Drogen einen harten Kurs und lehnte auch die Legalisierung von Cannabis im Freistaat ab. Am 1. Oktober 2024 teilte Parteichef Markus Söder (58) bei Instagram einen Beitrag bei Instagram. Darin schrieb der bayerische Ministerpräsident: "Keine Macht den Drogen. Die Legalisierung von Cannabis ist einer der großen Fehler der Ampel. Für uns ist klar: Bayern wird kein Kiffer-Paradies. […] Es braucht weniger Drogen und nicht mehr."