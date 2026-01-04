Mit dem MVV nach Landshut: Auf den Spuren vom Pumuckl

Die niederbayerische Hauptstadt ist nun Teil des MVV-Gebietes. Dort gibt es die erste Ausstellung über den Kult-Kobold zu sehen – und viel mehr.

Der legendärfe Pumuckl treibt derzeit in Landshut Schabernack. An vielen Orten ist er zu finden: wie hier auf einem Mauervorsprung oben bei der Burg Trausnitz.

Wer mit dem Zug nach Landshut tuckert, sieht ihn schon von Weitem: den Martin. Der höchste Backsteinturm der Welt thront herrschaftlich über der Stadt und ist schon aus der Ferne imposant. Richtig mächtig wirkt er erst, wenn man am Fuße der Kirche St. Martin steht – mitten in der Landshuter Altstadt.

Und die sollte man unbedingt anpeilen bei einem Besuch in der gar nicht so weit entfernten niederbayerischen Hauptstadt. Das Städtchen mit knapp 72.000 Einwohnern ist nämlich nicht nur zu Zeiten des Mittelalterspektakels "Landshuter Hochzeit" eine Schau.

Landshut jetzt Teil des MVV-Gebiets

Und jetzt sogar mit dem MVV-Ticket erreichbar. Das Gebiet wurde nämlich zum 1. Januar erweitert. Neben Landshut sind nun auch Garmisch-Partenkirchen und Mühldorf am Inn angegliedert.

Malerisch: Landshut bei einem Spaziergang an der Isar. © Ludwig Meyer

Die besonders breite Landshuter Altstadt bietet allerlei Möglichkeiten. Kleidung einkaufen kann man sehr schön im Modehaus Oberpaur (direkt neben Martin) oder in den kleinen Boutiquen (zum Beispiel Hello Coco) in den Seitenstraßen. Ein Stück Kuchen genießt man am besten beim Café Belstner: Biedermeierstil trifft auf Knallrosa – herrlich.

Nicht nur bei Sonnenschein eine gemütliche Adresse: das Nepomuk direkt an der Isar. Hausgemachte Kuchen gibt’s, Flammkuchen und diverse Spritzer. Hier scheint die Sonne besonders lange hin und ist auch an kalten Tagen ein Treffpunkt der Landshuter, die ein bisschen Licht tanken wollen.

Bayerns erste Pumuckl-Ausstellung

Aber nicht nur Essen und Einkaufen kann man in Landshut. Im Koenigmuseum ist derzeit die Ausstellung " " zu sehen. Die plastischen Arbeiten der australischen Künstlerin befassen sich mit nicht weniger als den großen Fragestellungen zu Konfliktforschung, Gentechnik und Genderthematik.

Wem das zu wild daherkommt: Besonders sehenswert ist auch die . Die Exponate und die Geschichten rund um die Entstehung des kleinen Kobolds sind nicht nur für Kinder spannend. Außerdem sind im Zuge der Ausstellung in der ganzen Stadt kleine Pumucklfiguren versteckt. Können Sie alle finden?

Das gotische Rathaus in der Altstadt. © imago/Chr. Handl

Wer weniger Lust auf Schabernack und Klabautereien hat, ist bestimmt mit einer Führung durch den Mittelalterlichen Rathausprunksaal gut beraten ( ). Wandgemälde, Lüster und Kachelkamin sind wirklich beeindruckend.

Eher an der sportlichen Seite Landshuts interessiert? Eishockey-Legende Alois Schloder führt regelmäßig durchs Eisstadion, die Fanatec-Arena. Buchbar sind die Touren unter 0871/922050, per E-Mail an stadtfuehrungen@landshut.de oder online unter www.erleben.landshut.de.