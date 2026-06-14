Mit dem Mercedes auf Angehörige zugefahren: Polizei stellt Führerschein sicher

Ein eskalierter Familienstreit in Ismaning endet in einer gefährlichen Attacke: Ein 36-Jähriger soll mit seinem Mercedes mehrfach auf Angehörige zugefahren sein, einen 18-Jährigen angefahren und anschließend geflüchtet sein. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 18-Jährige, der einer Frau helfen wollte, angefahren. Er verletzte sich wie durch ein Wunder nur leicht.

Ein Familienstreit in Ismaning ist am späten Samstagabend ziemlich ausgeartet. Mehrere Personen stritten sich in der dortigen Malteserstraße. Am Ende setzte sich ein 36-Jähriger ans Steuer seiner Mercedes B-Klasse und fuhr auf eine 40-Jährige zu. Und zwar mehrfach.

Die Streitursache ist unklar. Offenbar haben alle Streitparteien rumänische Wurzeln. So viel ist bekannt. Obwohl der Wagen die Frau nicht berührte - offenbar wollte der Fahrer die Frau "lediglich" erschrecken -, sprang sie vor Schreck zur Seite.

Autofahrer kracht gegen Garage und flüchtet

Nun wollte ein 18-Jähriger der Frau wieder aufhelfen. Der 36-Jährige gab jetzt nochmal Gas und fuhr den 18-Jährigen an. Er verletzte sich leicht. Beim Versuch zu wenden, kollidierte der 36-Jährige mit einem Garagentor, stieg aus und floh in unbekannte Richtung.

Als die Polizei ankam, konnte sie den Angreifer ausfindig machen. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Sein Führerschein sowie sein Fahrzeug sind nun beschlagnahmt. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Der 18-Jährige musste leicht verletzt in einer Klinik ambulant behandelt werden und konnte wieder heimgehen.