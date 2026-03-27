Mädchen-Duo beraubt junge Mutter in U-Bahn – die setzt sich zur Wehr

Eine 36-Jährige hat sich in der U-Bahn erfolgreich gegen ein räuberisches Duo zur Wehr gesetzt, dabei hatte sie die ganze Zeit ihr Baby auf dem Arm. Den beiden Täterinnen droht nun juristischer Ärger.

Mit ihrem Baby im Arm setzte sich eine Mutter aus München gegen eine Diebin zur Wehr. (Symbolbild)

Eine 36-jährige Mutter aus München hat sich am Donnerstagmorgen eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Jugendlichen geliefert, die ihr Smartphone geklaut hatte. Das kuriose dabei: Während der Rangelei hatte die Frau ihr Baby im Arm.

Wie die Polizei berichtet, war die 36-Jährige mit der U1 in Richtung OEZ unterwegs, dabei hatte sie ihr Baby im Arm und einen Kinderwagen dabei.

Teenager stehlen Handy: Mutter holt es sich zurück – mit Baby im Arm

Am Hauptbahnhof stiegen eine 16-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck und eine 14-Jährige aus München in die U-Bahn und verwickelten die Mutter in ein Gespräch.

Kurz vor der Haltestelle Rotkreuzplatz stahl die 16-Jährige das Smartphone der Mutter aus dem Kinderwagen und übergab es anschließend der 14-Jährigen. Mit dem Mobiltelefon als Beute stieg sie aus der U-Bahn. Die 36-Jährige folgte ihr kurz auf den Bahnsteig, wo sie, immer noch mit ihrem Baby im Arm, nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit der Teenagerin ihr Smartphone wieder in Besitz nehmen konnte. Im Anschluss an die Rangelei stieg die 36-Jährige wieder zurück in die U-Bahn, in der noch ihr Kinderwagen stand. Währenddessen hatte auch die 16-Jährige die U1 verlassen.

Passanten halten räuberisches Duo fest bis Polizei kommt

Am Bahnsteig schritten zwei Passanten, die auf die Situation aufmerksam wurden, ein und hielten die beiden Mädchen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Dabei wurden sie von den zwei Teenagerinnen bespuckt, bedroht und beleidigt.

Die 36-Jährige meldete sich später bei der Polizei und erstattete gegen die beiden Jugendlichen Anzeige. Sie und ihr Baby blieben bei der Rangelei unverletzt.

Beide Täterinnen wurden auf der Polizeiwache erkennungsdienstlich behandelt. Die 14-Jährige wurde anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des Freitags wird sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Haftfrage klären wird. Die 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen gesetzlichen Vertreter übergeben.

Die zwei kriminellen Mädchen haben nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls am Hals.