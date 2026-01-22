AZ-Plus
  Mit acht Vorschlägen: Rathauspartei will den ÖPNV in München verbessern

Mit acht Vorschlägen: Rathauspartei will den ÖPNV in München verbessern

Wie kann man den Nahverkehr für die Münchner verbessern? Die ÖDP hat einen Antrag mit acht konkreten Maßnahmen gestellt.
André Wagner |
Die ÖDP fordert Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV, damit sich Fahrgäste wohler fühlen. (Archivbild)
Die ÖDP fordert Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV, damit sich Fahrgäste wohler fühlen. (Archivbild) © AZ

Hunderttausende Passagiere in München nutzen täglich U-Bahn, Bus oder Tram. In den allermeisten Fällen bringen einen die öffentlichen Verkehrsmittel der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) pünktlich und zuverlässig ans Ziel, doch einige Situationen werden von den Fahrgästen als belastend empfunden.

In einem Antrag im Stadtrat greift die Fraktion ÖDP/ML zahlreiche dieser Alltagssituation im ÖPNV auf und fordert Maßnahmen, die für die Passagiere eine spürbare Verbesserung ihres Wohlbefindens bringen sollen. Dabei stehen für die Partei Rücksicht, Ruhe und respektvolles Miteinander im Vordergrund.

ÖDP will Verbesserung des ÖPNV

  • Fahrgastfernsehen auf FSK-0-Inhalte beschränken
    Im Fahrgastfernsehen sollen keine Gewaltbilder, Kriegsberichte oder verstörende Nachrichten mehr zu sehen sein. Für die ÖDP stellen öffentliche Verkehrsmittel einen Schutzraum, insbesondere für Kinder, Familien sowie traumatisierte Menschen dar.
  • Rücksicht im Alltag stärken: freie Sitzplätze und platzsparendes Sitzen
    Kurze Clips und Piktogrammen sollen auf einfache Selbstverständlichkeiten und Verhaltensweisen hinweisen, z. B. dass Taschen und Rucksäcke auf den Schoß und nicht auf den Sitzplatz gehören. Auch "Manspreading" – also das Sitzen mit breitgespreizten Beinen – hat im Münchner ÖPNV keinen Platz.
  • "Ruhige Wagen" in der U-Bahn einführen
    In ausgewiesenen Bereichen sollen Bildschirme und Infotainment abgeschaltet werden. Dadurch soll in "Ruhigen Wagen" Reizüberflutung reduziert werden, Rückzugsorte geschaffen und die Nutzung des ÖPNV für reizsensible, gestresste oder neurodiverse Menschen erleichtert werden.
  • Lautlose Handynutzung konsequent durchsetzen
    Wiederholte Durchsagen und gut sichtbare Piktogramme sollen klarstellen, dass in Bussen und Bahnen Videos, Spiele und Telefonate nur mit Kopfhörern genutzt werden. Der da durch reduzierte Lärmpegel bedeutet mehr Entspannung für alle Fahrgäste.
  • Bessere Haltemöglichkeiten für mehr Sicherheit
    Durchgehende Haltestangen vom Boden bis zur Decke sollen wieder Standard werden. Sie bieten besseren Halt in vollen Fahrzeugen und erhöhen die Sicherheit für Menschen aller Körpergrößen.
  • Fahrgastfreundliches Fahrverhalten im Bus fördern
    Busfahrer und Busfahrerinnen sollen regelmäßig zu sanftem Anfahren und Bremsen geschult werden. Diese Maßnahme soll Stürze vermeiden und den Komfort insbesondere für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen verbessern. Außerdem soll die Stoßdämpfung verbessert werden.
  • Angenehme Innenbeleuchtung statt greller Atmosphäre
    U-Bahn-Wagons sollen standardmäßig wieder warmweiß beleuchtet werden. Dadurch soll eine ruhigere und freundlichere Atmosphäre geschaffen werden.
  • Alltagstaugliche Technik sicherstellen
    Türtaster zum Öffnen der Kabinentür müssen auch mit Handschuhen zuverlässig funktionieren, um Verzögerungen beim Fahrgastwechsel zu vermeiden.

"Oft sind es kleine Veränderungen, die den Alltag für sehr viele Menschen spürbar verbessern"

"Natürlich sind für Fahrgäste beim Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit am wichtigsten. Aber wenn wir wollen, dass Menschen gerne Bus und Bahn nutzen, müssen sich Fahrgäste dort auch wohlfühlen.

Dieses Antragspaket der ÖDP soll genau dort ansetzen: bei Rücksicht, Ruhe und einem respektvollen Miteinander. Oft sind es kleine Veränderungen, die den Alltag für sehr viele Menschen spürbar verbessern – und genau das brauchen wir für eine erfolgreiche Verkehrswende", so Tobias Ruff, Vorsitzender der ÖDP/ML-Fraktion.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ch_Muc vor einer Minute / Bewertung:

    man sollte eher an Umsetzbarkeit denken, ob es auch möglich ist, und nicht nur Vorschläge schwafeln

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • gubr vor 3 Minuten / Bewertung:

    Oh Mann...und das ist eine Meldung wert? Sowieso, Konkretes bleibt wiedermal auf der Strecke. Wie soll man das lautlose Telefonieren/Musikhören denn "konsequent" durchsetzen? Sollen in jedem Wagon 5 Securities mitfahren?
    Und wie soll man die Beleuchtung ändern? Die aktuellen LEDs sind fest verbaut und wohl auf Lebensdauer ausgelegt. Soll man dafür jetzt allen Ernstes unzählige Millionen ausgeben, um die zu tauschen? Diese Partei hat leider auch vollkommen den Bezug zur Realität verloren.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
