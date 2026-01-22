Mit acht Vorschlägen: Rathauspartei will den ÖPNV in München verbessern
Hunderttausende Passagiere in München nutzen täglich U-Bahn, Bus oder Tram. In den allermeisten Fällen bringen einen die öffentlichen Verkehrsmittel der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) pünktlich und zuverlässig ans Ziel, doch einige Situationen werden von den Fahrgästen als belastend empfunden.
In einem Antrag im Stadtrat greift die Fraktion ÖDP/ML zahlreiche dieser Alltagssituation im ÖPNV auf und fordert Maßnahmen, die für die Passagiere eine spürbare Verbesserung ihres Wohlbefindens bringen sollen. Dabei stehen für die Partei Rücksicht, Ruhe und respektvolles Miteinander im Vordergrund.
ÖDP will Verbesserung des ÖPNV
- Fahrgastfernsehen auf FSK-0-Inhalte beschränken
Im Fahrgastfernsehen sollen keine Gewaltbilder, Kriegsberichte oder verstörende Nachrichten mehr zu sehen sein. Für die ÖDP stellen öffentliche Verkehrsmittel einen Schutzraum, insbesondere für Kinder, Familien sowie traumatisierte Menschen dar.
- Rücksicht im Alltag stärken: freie Sitzplätze und platzsparendes Sitzen
Kurze Clips und Piktogrammen sollen auf einfache Selbstverständlichkeiten und Verhaltensweisen hinweisen, z. B. dass Taschen und Rucksäcke auf den Schoß und nicht auf den Sitzplatz gehören. Auch "Manspreading" – also das Sitzen mit breitgespreizten Beinen – hat im Münchner ÖPNV keinen Platz.
- "Ruhige Wagen" in der U-Bahn einführen
In ausgewiesenen Bereichen sollen Bildschirme und Infotainment abgeschaltet werden. Dadurch soll in "Ruhigen Wagen" Reizüberflutung reduziert werden, Rückzugsorte geschaffen und die Nutzung des ÖPNV für reizsensible, gestresste oder neurodiverse Menschen erleichtert werden.
- Lautlose Handynutzung konsequent durchsetzen
Wiederholte Durchsagen und gut sichtbare Piktogramme sollen klarstellen, dass in Bussen und Bahnen Videos, Spiele und Telefonate nur mit Kopfhörern genutzt werden. Der da durch reduzierte Lärmpegel bedeutet mehr Entspannung für alle Fahrgäste.
- Bessere Haltemöglichkeiten für mehr Sicherheit
Durchgehende Haltestangen vom Boden bis zur Decke sollen wieder Standard werden. Sie bieten besseren Halt in vollen Fahrzeugen und erhöhen die Sicherheit für Menschen aller Körpergrößen.
- Fahrgastfreundliches Fahrverhalten im Bus fördern
Busfahrer und Busfahrerinnen sollen regelmäßig zu sanftem Anfahren und Bremsen geschult werden. Diese Maßnahme soll Stürze vermeiden und den Komfort insbesondere für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen verbessern. Außerdem soll die Stoßdämpfung verbessert werden.
- Angenehme Innenbeleuchtung statt greller Atmosphäre
U-Bahn-Wagons sollen standardmäßig wieder warmweiß beleuchtet werden. Dadurch soll eine ruhigere und freundlichere Atmosphäre geschaffen werden.
- Alltagstaugliche Technik sicherstellen
Türtaster zum Öffnen der Kabinentür müssen auch mit Handschuhen zuverlässig funktionieren, um Verzögerungen beim Fahrgastwechsel zu vermeiden.
"Oft sind es kleine Veränderungen, die den Alltag für sehr viele Menschen spürbar verbessern"
"Natürlich sind für Fahrgäste beim Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit am wichtigsten. Aber wenn wir wollen, dass Menschen gerne Bus und Bahn nutzen, müssen sich Fahrgäste dort auch wohlfühlen.
Dieses Antragspaket der ÖDP soll genau dort ansetzen: bei Rücksicht, Ruhe und einem respektvollen Miteinander. Oft sind es kleine Veränderungen, die den Alltag für sehr viele Menschen spürbar verbessern – und genau das brauchen wir für eine erfolgreiche Verkehrswende", so Tobias Ruff, Vorsitzender der ÖDP/ML-Fraktion.
- Themen:
- München
- U-Bahn
- Verkehrswende
