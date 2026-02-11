Mit 76 noch lange nicht fertig: Patricia Riekel will Münchens Stadtpolitik verändern

Einst stand sie an der Spitze großer Medien. Mit Mitte 70 wäre Patricia Riekel nun eigentlich im wohlverdienten Ruhestand – doch die überzeugte FDPlerin will mehr und kandidiert für den Stadtrat. Ihr erster Versuch 2020 scheiterte.

Patricia Riekel (76): Früher interviewte sie Politiker, heute wird sie selbst interviewt. Seit 2020 sitzt sie im Bezirksausschuss Bogenhausen und will es in diesem Jahr für die FDP in den Stadtrat schaffen.

Mit leichtem und aufrechtem Gang steuert Patricia Riekel in ihren Lederboots über den Marmor des Eingangsbereichs. Der strahlend weiße Stein schmückt den gesamten Fußboden und reicht die Stufen des Treppenhauses hinauf.

Hier, in einer Villa in Bogenhausen, lebt die 76-Jährige mit ihrem langjährigen Partner Helmut Markwort (89). Was die beiden verbindet, ist nicht nur die jahrzehntelange Arbeit an der Spitze großer Medienhäuser – sie als ehemalige Chefredakteurin von "Bunte", "In Style" und "Amica", er als Ex-Chef des Nachrichtenmagazins "Focus". Auch politisch sind sie auf derselben Ebene: Beide sind überzeugte FDP-Mitglieder.

Helmut Markwort saß noch bis 2023 im Bayerischen Landtag, seine Partnerin engagiert sich lieber in der Kommunalpolitik. Seit 2020 ist Patricia Riekel Fraktionsvorsitzende der FDP im Bezirksausschuss Bogenhausen. Mit der kommenden Wahl will sie es ins Rathaus schaffen.

Die Hausherrin führt durch eine gläserne Schiebetür am Ende des Entrees. Dahinter erstreckt sich das Wohnzimmer mit mehreren bunten Sitzecken; jedes der Arrangements mit Blick in den Garten. Patricia Riekel nimmt in einem senfgelben Sessel vor einer großen Fensterfront Platz. Sie trägt einen blauen Blazer und lässige Jeans. Auf ihrem Kopf sitzt ein Filzhut, unter dessen blauer Krempe ihr blondierter Pony hervorspitzt.

Patricia Riekel (r.) 2003 mit der späteren Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der ersten Sendung von „Bunte TV“. © Bunte_tv

"Landtag oder Bundestag haben mich nie gereizt", beginnt die 76-Jährige. "Mich interessiert allerdings sehr, was direkt vor der Haustür passiert – in meinem Viertel, in München. Was stört die Menschen? Läuft der Verkehr? Welche Baumaßnahmen sind geplant? Was ist mit den Sozialausgaben? Kommunalpolitik heißt: nah dran am Leben. Und da muss man vor allem eines können: wirklich zuhören."

Wenn die gelernte Redakteurin spricht, wählt sie ihre Worte mit Bedacht. Sie spricht stellenweise langsam, hält inne, setzt neu an.

"Wir leben in einer wunderbaren Stadt, aber ich sehe auch ein großes Problem auf uns zukommen: eine neue Altersarmut." Denn nicht nur Menschen mit sehr niedrigen Renten seien von Armut betroffen, sondern auch diejenigen, die sich das Leben hier bislang leisten konnten – durch ihre Arbeit oder gemeinsames Einkommen, sagt Patricia Riekel.

Patricia Riekel sieht Lösung für Wohnungsnotstand nicht in Mietendeckel

"Wenn dann der Ruhestand kommt oder ein Partner wegfällt, bleiben vielleicht 2000 Euro im Monat. Davon kann in München kaum jemand leben und gleichzeitig die Miete bezahlen", sagt Patricia Riekel.

Tatsächlich liegt die Durchschnittsrente laut dem Rentenatlas 2025 der Deutschen Rentenversicherung in Bayern bei 1691 Euro pro Monat. Dabei zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern: Frauen beziehen im Schnitt nur 1410 Euro, während Männer auf 1910 Euro kommen.

Für Patricia Riekel steht jedenfalls fest: "Wir können diesen Menschen doch nicht einfach sagen: 'Ja, dann zieht halt weg.' Wer in München gelebt, gearbeitet und diese Stadt mitgetragen hat, muss auch im Alter hierbleiben können."

Und die 76-Jährige will noch mehr: "Wir brauchen mehr Genossenschaften und mehr bezahlbaren Wohnraum – für Familien mit geringen Einkommen, für Senioren mit kleinem Einkommen, für Alleinerziehende."

Gerecht müsse es sein, sagt sie. Aber staatliche Regulierungen wie die Mietpreisbremse oder Möblierungsdeckel lehnt die FDPlerin entschieden ab. "Der Wohnungsmarkt steht unter Druck, weil zu wenig gebaut wird – nicht, weil zu wenig reguliert wird." Die Lösung heißt für Patricia Riekel: "Bauen, bauen, bauen. Außerdem haben wir in München viele leerstehende Häuser, zum Beispiel an der Freischützstraße, weil die Investoren Pleite gegangen sind."

Riekel fordert: "Bauvorschriften müssen entrümpelt werden"

"Einen solchen Leerstand sollte es nicht geben", findet die Stadtratskandidatin. Sie sieht aktuell hohe Hürden für Bauprojekte und darin auch einen Handlungsauftrag an Verwaltung und Politik. "Genehmigungen müssen schneller erteilt, Baukosten reduziert und die Bauvorschriften entrümpelt werden."

Neben der Wohnungsnot und Baumisere in der Stadt beschäftigt die 76-Jährige aber noch ein anderes Thema zunehmend. "Zur Lebensqualität gehört auch Sicherheit – besonders für Frauen und Mädchen. In meinem Freundeskreis höre ich immer öfter, dass sie sich an Bahnhöfen, in Parks oder abends in der U-Bahn unwohl fühlen", sagt sie. Der Grund dafür seien oft einfache Dinge, wie mangelhafte Beleuchtung oder fehlende Sicherheitsmaßnahmen.

Sie selbst nutzt öffentliche Verkehrsmittel eher selten. "Ich fahre gerne Auto, einen Smart", sagt sie. Der Stau störe sie dabei kaum; mit einem Schmunzeln fügt sie hinzu: "Und wenn ich im Stau stehe, dann geschieht mir das recht." Man müsse ja nicht mit dem Auto in die Stadt fahren, wenn einen der Verkehr nervt.

Vielen Münchnern bleibt ohnehin nichts anderes übrig, als Bus und Bahn zu fahren, weil sie sich kein eigenes Auto leisten können. Auch wenn Patricia Riekel das nicht betrifft, sieht sie beim ÖPNV Handlungsbedarf – etwa, was die Verlässlichkeit angeht.

Es ist nicht ihr erster Versuch in den Stadtrat zu kommen

Bereits bei der vergangenen Kommunalwahl kandidierte Riekel für den Stadtrat. Mit Listenplatz acht schaffte sie den Einzug ins Rathaus aber nicht. 2020 konnte die FDP lediglich drei Mandate gewinnen; gemeinsam mit einem Sitz der Bayernpartei bilden sie eine Fraktion.

Diesmal soll es klappen: Die 76-Jährige tritt heuer mit Listenplatz vier an. Der amtierende Fraktionsvorsitzende und OB-Kandidat Jörg Hoffmann hofft laut Medienberichten, mit mindestens sechs Kandidaten in den Stadtrat einziehen zu können.

Riekels Chancen stünden dann also nicht schlecht. Bisher konnte sie die Sitzungen im Neuen Rathaus nur von der Galerie aus verfolgen. Über die tatsächliche Arbeit dort macht sie sich keine Illusionen: "Ein Platz im Stadtrat ist eine Ehre, aber gleichzeitig auch eine große Herausforderung."

Voller Tatendrang auch mit 76 Jahren

Sollte sie tatsächlich gewählt werden, wird sie noch während der Wahlperiode ihren 80. Geburtstag feiern. Die meisten stellen sich ihren Ruhestand wohl etwas weniger turbulent vor. Für Patricia Riekel bekommt die Zeit jedoch eine ganz andere Dimension: "Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich für den Rest meines Lebens nur herumsitze. Statistisch gesehen bleiben uns nach dem Rentenbeginn noch gute 20 Jahre. Das ist noch viel Zeit, um etwas zu bewegen."

Die Kommunalpolitikerin scheint voller Tatendrang – und das nicht trotz ihrer 76 Jahre, sondern vielleicht gerade deswegen.