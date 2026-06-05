Mit 72 am Obststand: Vermögensverwaltung bringt Rentnerin aus München um ihre Altersvorsorge
Die 72-jährige Isolde Schleich steht noch immer täglich an einem Münchner Obststand – trotz schwerer gesundheitlicher Einschränkungen. Auf einem Auge ist sie blind, zum Arbeiten benötigt sie ein Sauerstoffgerät. Eigentlich hatte sie gehofft, ihren Lebensabend längst genießen zu können. Doch ihre gesetzliche Rente reicht nicht einmal aus, um die Miete zu bezahlen. Dabei glaubte sie, alles richtig gemacht zu haben: Jahrzehntelang arbeitete sie, zahlte Beiträge und sorgte zusätzlich privat für das Alter vor. Warum sie heute trotzdem auf jeden Euro angewiesen ist und was ihr Schicksal über die Altersvorsorge in Deutschland verrät, zeigt ein Beitrag der TV-Sendung "quer" des Bayerischen Rundfunks.
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