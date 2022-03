Mit 100 Jahren: Münchner Beauty-Visionärin Gertraud Gruber ist gestorben

Sie gilt als Vorreiterin der Kosmetik- und Beauty-Branche und gründete Deutschlands erste Schönheitsfarm. Jetzt ist die Münchnerin Gertraud Gruber im Alter von 100 Jahren gestorben.

München - Im Leben von Gertraud Gruber hat sich alles um Entspannung, Gesundheit und Körperpflege gedreht. Im Alter von 34 Jahren gründete die geborene Münchnerin 1955 die "Schönheitsfarm Gruber", die als älteste Institution ihrer Art gilt. Zahlreiche Menschen, darunter auch viele Promis, pilgern noch heute zu der Einrichtung am Tegernsee, um sich dort verwöhnen zu lassen. Doch aktuell trauert das Personal um die Gründerin. Gertraud Gruber ist am 12. März im hohen Alter von 100 Jahren gestorben.

Trauer um Gertraud Gruber: "Erfolgreiche Unternehmerin und großartiger Mensch"

"Mit Gertraud Gruber verlieren wir eine ebenso inspirierende wie außergewöhnlich mutige Visionärin, die selbst im hohen Alter nie nachgelassen hat, ihre Produkte und Behandlungsmethoden den neuesten Erkenntnissen der Ganzheitskosmetik anzupassen und dynamisch weiterzuentwickeln", erklärt Irene Bopp, Vorsitzende der Gertraud-und-Josef-Gruber-Stiftung. "Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl sind jetzt bei den Freunden und den Menschen, die ihr ganz besonders nahestanden. Wir werden Gertraud Gruber sehr vermissen und verbeugen uns vor der erfolgreichen Unternehmerin und dem großartigen Menschen."

Gertraud Gruber: Die Vorreiterin der Kosmetik- und Beauty-Branche

Die Beauty-Visionärin wurde 1921 in München geboren. Mit der Gründung ihrer Schönheitsfarm erfüllte sie sich 1955 einen Lebenstraum. Allerdings ruhte sie sich nicht auf ihrem Erfolg aus. Mit ihrer natürlichen Fachkosmetiklinie machte sich Gertraud Gruber auch international einen Namen. In über 1.500 Kosmetikinstituten und Beauty-Farmen sowie rund 150 Wellness-Hotels werden ihre Behandlungsmethoden und Naturprodukte angeboten.

Gertraud Gruber und Michael Aufhauser bei der Eröffnung des Gut Aiderbichl Iffeldorf 2013. © IMAGO / Future Image

Für ihre Leistungen wurde Gertraud Gruber mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen gewürdigt. Unter anderem erhielt sie das Bundesverdienstkreuz am Bande, die Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Bayerische Wirtschaft und den Bayerischen Verdienstorden. Im Januar 2022 wurde die Unternehmerin mit dem Bayerischen Verfassungsorden in Gold geehrt. "Ihre Arbeit, der Zuspruch ihrer Gäste und nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern hat sie motiviert. Nur wenigen Persönlichkeiten ist es vergönnt, sich weit über ein halbes Jahrhundert bis ins hohe Alter aktiv unternehmerisch zu betätigen – und das stets erfolgreich", sagt Irene Bopp.

Gertraud Gruber war eine Pionierin der Ganzheitskosmetik mit Naturprodukten und sorgte bei vielen Menschen für innere und äußere Schönheit. Zuletzt lebte sie in ihrem Haus am Tegernsee, in dem sie am Samstag im Alter von 100 Jahren verstarb.